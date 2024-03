GROTTAMMARE La Perla dell’Adriatico tra le 400 città italiane che si prepara ad accogliere il prossimo fine settimana le Giornate di Primavera organizzate dal Fondo ambiente Italiano. In particolare saranno cinque i siti visitabili sabato e domenica grazie al Gruppo Fai di San Benedetto: le chiese di San Giovanni Battista e Santa Lucia, il giardino di Villa Sgariglia, il parco di Villa Fazzini e il Teatro dell’Arancio.

Le novità

Una delle principali novità di questa edizione è l’apertura al pubblico della chiesa di Santa Lucia, al paese alto, chiusa per quasi otto anni a causa del sisma: un momento emozionante per ammirare l’architettura e le opere d’arte conservate all’interno di questo luogo di culto. Inoltre, sarà possibile visitare Villa Sgariglia, residenza storica di grande fascino. Per agevolare gli spostamenti dei visitatori, è stato organizzato un servizio di bus navetta gratuito che partirà dal centro commerciale L’Orologio. Non mancheranno le visite guidate condotte dai mini ciceroni degli istituti superiori locali, che accompagneranno i visitatori anche alla scoperta dell’orologio storico del Teatro dell’Arancio e degli interni della chiesa di San Giovanni, arricchendo così l’esperienza di chi parteciperà alle giornate del Fai. Esclusivamente di domenica, con orario continuato, sarà inoltre possibile visitare il parco scultoreo di Villa Pericle Fazzini, offrendo un ulteriore spazio dove immergersi nella bellezza della natura e dell’arte. «Grazie alla collaborazione delle scuole, con circa 270 studenti coinvolti, i volontari della Croce Rossa che saranno presenti davanti ad ogni sito visitabile, all’amministrazione comunale, i proprietari dei luoghi aperti, a don Federico e a tutti coloro che hanno collaborato alla preparazione di questo evento. E grazie soprattutto ai volontari del Gruppo Fai di San Benedetto» tengono a precisare Lilli Gabrielli responsabile del Fai San Benedetto e Silvana Giordano responsabile per le scuole.

Le motivazioni

Le Giornate di Primavera rappresentano un’opportunità per residenti e visitatori di scoprire, o riscoprire, la ricchezza e la bellezza di Grottammare, una città ricca di storia, cultura e suggestioni paesaggistiche. Soddisfazione quindi espressa dal sindaco e dal vicesindaco, Alessandro Rocchi e Lorenzo Rossi: «Grazie al Fai di San Benedetto per aver dato la possibilità a Grottammare di mettere in mostra i suoi gioielli. Questo appuntamento è per noi anche l'avvio della stagione turistica». Gli orari: 10/ 13 e 15/ 18 (18.30 nella giornata di domenica). Tutte le notizie sul sito del Fai.