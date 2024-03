Giornate Fai di Primavera, dal Palazzo della Prefettura alla chiesetta di Portonovo: tutti i luoghi aperti ad Ancona

Saranno undici le aperture dei beni storici, artistici e architettonici nella provincia di Ancona in occasione delle Giornate Fai di primavera, sabato e domenica prossimi. Due giornate che il Fai dedica alla valorizzazione e scoperta di un patrimonio culturale e paesaggistico che impreziosisce tutto il territorio. Nella città di Ancona sono previste 4 aperture significative: la chiesa di san Francesco alle Scale, il Palazzo della Prefettura e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale e la chiesa di Santa Maria di Portonovo. Da sottolineare il ruolo e la presenza, accanto ai volontari del Fai, di studenti Apprendisti Ciceroni, coadiuvati dal corpo docente, delle scuole coinvolte nel progetto di visita, grazie ai quali i visitatori saranno agevolati nella comprensione della storia dei luoghi.

In particolare si segnala la straordinaria apertura del palazzo della Prefettura (già palazzo del Governo) ubicato tra via Pizzecolli e piazza del Plebiscito, permetterà ai visitatori (sabato dalle 15-18 e domenica 10-18) di comprendere un edificio simbolo di Ancona con la sua Torre civica, risalente al XIV secolo, riedificata in forme rinascimentali nel 1581. La visita riveste quindi il valore di una “lezione” di altissimo valore civico; sarà possibile accedere nei locali storici del Palazzo e regalerà ai visitatori un’occasione rarissima di osservare e conoscere quegli ambienti istituzionali ove ogni giorno avviene il coordinamento della vita sociale, economica e legale della comunità provinciale. Visite a cura apprendisti ciceroni del Liceo Rinaldini (anche in inglese).

Un’altra apertura significativa ad Ancona è quella dell’Istituto Zooprofilattico di Ancona, edificio caratterizzato dall’architettura moderna e minimale su progetto dello studio anconetano “Sardellini Marasca Architetti” risultato primo classificato nella gara di affidamento d’incarico del 2011 per la ristrutturazione della sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZSUM).

L’Istituto di Ancona si occupa di ricerca sperimentale sulle malattie infettive e diffusive degli animali, si occupa di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche oltre ad affrontare gli esami per la diagnosi di laboratorio delle malattie animali e per la sicurezza microbiologica degli alimenti.

Orari: sabato 15-18, domenica: 10 -18. Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico Galileo Galilei. Visite in inglese.

Altra apertura Santa Maria di Portonovo, un luogo d’eccezione che conserva integra la bellezza dell’architettura monastica medioevale incastonata nel paesaggio del Monte Conero. Sarà attivo il servizio gratuito della navetta dal parcheggio a monte alla baia. Apertura a cura Gruppo Fai Ancona, orari sabato 10-18,30 e domenica 10,18,30, ciceroni gli studenti scuola Lorenzo Lotto di Loreto.

Quarta apertura la chiesa di san Francesco alle Scale narrata anche in diverse lingue (albanese, francese, portoghese, olandese, spagnolo), a cura dei volontari del Gruppo FAI Ponte tra Culture di Ancona. Sabato 15-18 domenica 14-18. Questa apertura fa da pendant alla apertura “gemella” della chiesa di san Francesco ad Osimo perché il 2024 è un anno significativo per la spiritualità francescana in quanto cade l'ottavo centenario delle stimmate di san Francesco d’Assisi. Le altre aperture in provincia sono il santuario S. Giuseppe da Copertino ad Osimo, eremo di San Silvestro abate di Monte Fano, villa Centofinestre a Filottrano, villa Trionfi Honorati a Jesi, santuario santa casa Loreto, area archeologica Sentinum di Sassoferrato, casa e museo “Gaspare Spontini” a Maiolati Spontini.