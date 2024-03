Giornate FAI di Primavera, il 23 e 24 marzo aperti 750 luoghi speciali in 400 città italiane

Si è conclusa oggi intorno alle ore 13:00, la conferenza stampa presso la famosa sala intitolata a "Sergio Zavoli" in viale Mazzini, nel palazzo della Direzione Generale della Rai. Presenti: Marinella Soldi (Presidente Rai), Marco Magnifico (Presindente FAI), Elena Grech (Vice Direttrice della rappresentanza in Italia della Commissione EuropeaRai), Daniela Bruno (Vice Direttrice FAI).

Quest'anno, l'evento si terrà sabato 23 e domenica 24 marzo, e vedrà l'apertura di 750 luoghi speciali in 400 città italiane, che spazieranno dai grandi capoluoghi ai piccoli comuni, dai centri storici alle province, da Nord a Sud della Penisola. Grazie all'impegno della Rai, le Giornate FAI di Primavera si inseriscono all'interno della Settimana dedicata ai Beni Culturali, offrendo a tutti la possibilità di visitare e scoprire alcune delle meraviglie presenti nel nostro Paese. La presenza capillare della Rai sul territorio italiano, attraverso le sue sedi regionali, contribuisce in modo significativo alla valorizzazione e alla conoscenza dell'immenso patrimonio storico, artistico e naturale del Paese. Grazie alla programmazione Rai, gli italiani e gli spettatori di tutto il mondo possono conoscere attraverso racconti e immagini luoghi straordinari, veri e propri tesori da preservare e tramandare alle future generazioni. La Rai, come Servizio Pubblico, supporta attivamente le Giornate FAI di Primavera 2024, promuovendo anche una raccolta fondi solidale autorizzata per la sostenibilità e l'ESG. Grazie all'impegno e alla collaborazione tra Rai e FAI, sarà possibile rendere ancora più accessibile e fruibile il nostro patrimonio culturale, contribuendo così alla sua valorizzazione e conservazione.

Le giornate Fai di primavera.

Il prossimo weekend si terranno le Giornate Fai di primavera, un evento annuale che permette di scoprire e visitare luoghi di interesse culturale in tutta Italia. Quest'anno, in occasione dei 70 anni della televisione italiana e dei 100 anni della radio, le Giornate Fai collaborano con la Rai per offrire speciali visite e aperture di alcuni luoghi simbolo.

Tra i luoghi da visitare ci sono il Palazzo Carpano e l'Accademia di Liuteria Piemontese a Torino, il Ministero dell'Agricoltura a Roma con il ricchissimo Parlamentino e la Biblioteca, la sede di Dolce&Gabbana Beauty a Milano, il Rettorato e l'Aula Magna dell'Università Federico II a Napoli, il Palazzo Labia a Venezia con gli affreschi del Tiepolo e le Sedi Rai di Palermo e Torino. Non manca neppure il Quartier generale della Marina di Napoli, diventato famoso come set della fiction Rai Mare fuori.

Con 750 luoghi da visitare in 400 città e 16 mila apprendisti ciceroni pronti a raccontarli, le Giornate Fai offrono un'opportunità unica per scoprire un'Italia meno conosciuta e spesso inaccessibile. Grazie alla collaborazione con la Rai, sarà possibile approfondire la conoscenza del patrimonio culturale italiano e apprezzarne la bellezza. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito www.giornatefai.it.

La programmazione Rai per il Fai:

PROMO Radio e Tv dal 13 al 24 marzo.

Pianificazione tv:

Rai1

Unomattina, L’Eredità, Sottovoce, Cinematografo, È sempre mezzogiorno, The Voice Senior, UnoMattina in Famiglia, Il Caffè, Buongiorno benessere, Linea Verde Life, Il meglio di Linea Bianca, Italia Sì, Passaggio a Nord Ovest, Domenica In, A ruota libera, Affari tuoi, A Sua immagine, La volta buona, L’Eredità - speciale.

Rai2

Check Up, I fatti Vostri, Citofonare Rai2, Casa Italia.

Rai3

Geo, Quante storie, Un posto al sole, Elisir, Tv Talk, Timeline, Rebus, Kilimangiaro, Agorà, Agorà Weekend, Protestantesimo, Sorgente di vita, Sulla via di Damasco.

Rai5

Save the Date.

Notiziari

Tg1, Tg2, Tg3, TgR nazionale, TgR, RaiNews24, GR, GRR, Rainews.it

Pianificazione radiofonica

Radio1, Radio anch’io, Formato famiglia, Sabato sport, Tela do io l’arte, Prima fila, Mary pop, Il pomeriggio di Radio1, Radio2, Il ruggito del coniglio, Non è un paese per giovani, I lunatici che ogni notte tengono compagnia il pubblico notturno con i mitici Roberto Arduini e Andrea, Caterpillar AM, Caterpillar, Numeri uni, La versione delle due, Tutti nudi, Prendila così, Radio3, Radio3 suite, Hollywood party con il grande critico cinematografico Steve Della Casa, Piazza verdi, Qui comincia, Isoradio, Radio3 classica

SPECIALE FAI - Il suono dei Palazzi del Fai, musiche e musicisti nei Beni del Fondo per l’Ambiente Italiano con Marco Magnifico e Gabriella Ceracchi.

In onda la domenica, dal 3 al 24 marzo.

Radio Techetè

Per le Giornate FAI, Radio Techetè manda in onda domenica 24 marzo 2024 (alle 8 e alle 16) lo speciale “Il Palazzo della Radio”. La puntata è inserita ne “Le storie della radio”: nel 1932 partivano le prime trasmissioni dalla nuova sede della radio, appena finita di costruire in via Asiago 10 a Roma. Edoardo Melchiorri analizza le caratteristiche tecniche e stilistiche del palazzo e le interazioni con la storia della radio in Italia. Architettura, urbanistica, ingegneria, suoni e voci di e da via Asiago 10.

No name

Promuoverà la Campagna all’interno del programma Close friends, condotto da Federica Longo

Radio Live Napoli

Promuoverà la Campagna con il programma “Diretta Live Napoli”, condotto da Francesca Silvestre

Tutta Italiana

Il canale promuoverà la Campagna all’interno del programma Mattina Tutta italiana, condotto da Julian Borghesan e Manila Nazzaro

Radio kids

Promuoverà la Campagna all’interno del programma Buongiorno con Radio kids, condotto da Arianna Ciampoli e Marco di Buono.