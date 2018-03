Si spaccia per collaboratore del Comune per avere soldi dai commercianti del paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTIGNANO - I carabinieri di Castignano hanno identificato, al termine di laboriose indagini, un sessantenne spacciatosi per collaboratore del Comune, già conosciuto alle forze dell’ordine, il quale aveva truffato in poche ore decine di commercianti del posto, incassando migliaia di euro per delle inesistenti iniziative pubblicitarie da realizzarsi con il patrocinio dell’amministrazione comunale, del tutto ignara della vicenda. L'imbroglione, grazie all’immediato intervento dei militari, è stato fermato e denunciato per truffa. L’azione dei Carabinieri continuerà sempre con maggiore dinamismo nella prevenzione e repressione dei reati in danno dei cittadini onesti, la cui collaborazione è fondamentale per raggiungere immediati risultati. Tutti sono, pertanto, invitati a chiamare subito il 112, ovvero recarsi personalmente in caserma,