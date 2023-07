GROTTAMMARE Stasera e domani torna a Grottammare “Cabaret, amoremio!”. Il festival dell’umorismo quest’anno sperimenta una nuova location, ovvero la Terrazza sul mare del lungomare De Gasperi. Stasera a salire sul palco, oltre ai cinque concorrenti, saranno anche Ale e Franz che riceveranno l’Arancia d’oro mentre domani a ritirare il prestigioso premio alla carriera saranno Enrico Bertolino e Saverio Raimondo.



Gli emergenti



Non mancheranno esponenti emergenti della stand up comedy italiana, come Yoko Yamada e Francesco Fanucchi, la “iena” Nathan Kiboba, l’attrice e monologhista Maria Pia Timo e Stefania Terrè, vicepresidente Uici Marche con la passione per il cabaret. «Il festival deve confrontarsi con una realtà frammentata – spiega Stefano Vigilante, direttore artistico e conduttore del festival - sia nell’informazione che nell’intrattenimento. È possibile pertanto dare comunque una visione alle varie realtà ed è quello che cercheremo di fare. Così come la scorsa edizione siamo andati incontro alle problematiche reali, quest’anno abbiamo una ragazza non vedente. Ci saranno inoltre omaggi a Gigi Proietti e al giornalista Andrea Purgatori».



Il cast



Nel cast anche Mauro Lazzarin, vincitore del concorso per nuovi comici 2022, e Gloria Conti, performer marchigiana di adozione, in co-conduzione con Vigilante. «È un evento di notevole longevità – afferma il sindaco Alessandro Rocchi – molto complesso e che richiede mesi di preparazione». L’assessore Lorenzo Rossi evidenza come «La nostra capacità deve essere quella di saper far transitare un prodotto così storico nei tempi che si vivono. Una scommessa difficile ma stiamo vincendo, lo abbiamo visto già con l’edizione dello scorso anno sempre sotto la direzione artistica di Stefano Vigilante». L’associazione Lido degli Aranci si è occupata della selezione dei concorrenti, a riguardo il presidente Alessandro Ciarrocchi sottolinea come: «Stefano Vigilante è stato al nostro fianco nel nostro lavoro di selezione e lo ringrazio immensamente così come ringrazio il sindaco. Siamo inoltre contentissimi della presenza di Gloria Conti, una vera e propria stella, nata ad Arezzo, ma ormai diventata grottammarese».