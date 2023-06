ASCOLI - Infornata di progetti definitivi approvati, a Palazzo Arengo, sul fronte del Programma per la qualità dell’abitare (Pinqua), a partire dalla riqualificazione e rifunzionalizzazione di Palazzo Saladini Pilastri che si intende trasformare – con un investimento complessivo di 32,4 milioni di euro – nel quartier generale, ovvero il punto nevralgico per il rilancio e la rivitalizzazione del centro storico tra albergo etico, servizio di trasporto solidale, centro direzionale per il terzo settore, un polo per l’offerta di servizi e spazi educativi e la cabina di regia per il centro commerciale naturale.

I servizi



Inoltre, il palazzo ospiterà anche i servizi sociali e socio-educativi dell’Arengo, Un progetto affiancato anche dagli elaborati progettuali definitivi appena approvati dalla giunta comunale quali la realizzazione del parco multifunzionale Saladini Pilastri, la riqualificazione multifunzionale di piazza San Tommaso, la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale sul Lungo Castellano.

Tutti interventi per i quali si intende ora procedere con l’indizione di bandi di gara integrata per progetto esecutivo e appalto dei lavori. Lavori che, includendo anche gli altri progetti individuati per l’housing sociale all’ex caserma Vecchi, all’edificio comunale in via Giusti e al complesso di San Domenico sbloccheranno complessivamente i 75 milioni di euro ottenuti col bando Pinqua per il centro storico. Considerando che, con la pubblicazione dei bandi di gara entro il 30 giugno, l’Arengo potrà sbloccare un’integrazione del 10% dei finanziamenti già previsti per andare a coprire anche l’incremento dei prezzi dei materiali. Il maxi progetto definitivo appena approvato dalla giunta dell’Arengo prevede oltre a una corposa ristrutturazione anche una completa rifunzionalizzazione di Palazzo Saladini Pilastri (già acquisito dal Comune).

Al suo interno

Al suo interno si realizzeranno un polo sanitario solidale per il miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini e in particolar modo le fasce più fragili della popolazione, un albergo etico per ampliare l’offerta di un turismo accessibile e delle opportunità formative ed occupazionali delle fasce di popolazione con disabilità, un centro direzionale per il terzo settore per un più efficace coordinamento e una integrazione tra le molteplici organizzazioni, oltre ad un polo polifunzionale per l’ampliamento dell’offerta dei servizi e spazi educativi e per lo sviluppo della comunità educante territoriale. Si intende, inoltre, attivare nell’edificio la cabina di regia per il centro commerciale naturale del centro storico, così come è prevista l’implementazione di sistemi informatici e tecnologici al servizio di persone con fragilità e un servizio di trasporto solidale e sostenibile a chiamata.



Le altre opere pubbliche inserite nel Pinqua e per le quali c’è stato il sì della giunta al progetto definitivo riguardano il parco pubblico multifunzionale che fa parte del complesso Saladini Pilastri, per il quale è previsto in investimenti di 2,5 milioni di euro, la riqualificazione di piazza San Tommaso con integrazione di nuove funzioni e innesti di verde per una spesa di circa 880mila euro e, infine, la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale sul Lungo Castellano, a integrazione della rete ciclabile cittadine, per un investimento di 2,6 milioni di euro.