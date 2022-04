Minaccia gli aggiudicatari di un suo immobile messo all'asta in tribunale e viene arrestato per turbativa e tentata estorsione

ASCOLI - I carabinieri di Ascoli e la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica hanno messo agli arresti domiciliari un uomo che - secondo gli elementi raccolti - avrebbe gravemente minacciato gli aggiudicatari di un immobile già di sua proprietà e per i quale da diversi anni era in corso una procedura giudiziaria di vendita all'asta presso il Tribunale di Ascoli Piceno. Tentata estorsione e turbativa d'asta i reati ipotizzati. Le minacce erano volte a non far perfezionare la aggiudicazione e a non far pagare il saldo, facendo così invalidare la procedura esecutiva che si era conclusa. Il giudice delle esecuzioni immobiliari responsabile della procedura è stato prontamente informato, Nei prossimi giorni l'arrestato sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari e potrà offrire la sua versione.

