Travolge una donna e fugge: i vigili scovano il pirata, ha 86 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Al termine delle indagini, i vigili urbani, coordinati dal capitano Giovanni Tulli, sono riusciti ad individuare l’automobilista che una settimana fa aveva investito una donna in Piazza Immacolata dandosi poi alla fugaSi tratta di un anziano, S. F., di 86 anni, che abita nel quartiere di Porta Maggiore. I vigili urbani erano a conoscenza che l’auto investitrice era una Mercedes classe “A” di colore scuro. Fondamentale il controllo dei segni che dopo l’urto con il pedone erano stati lasciati sulla carrozzeria. Poi, si sono recati nella sua abitazione per contestargli l’incidente stradale. L’anziano ha ammesso che al volante c’era lui e di non aver visto la donna che stava attraversando la strada. Sentito il contraccolpo, colto dalla paura, si è precipitosamente allontanato, ignaro delle lesioni che aveva provocato alla donna.