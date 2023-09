ASCOLI - Tra traffico, criticità per la viabilità e incidenti stradali crescono a dismisura le richieste della presenza di vigili urbani in quasi tutte le zone della città. E proprio per far fronte ad una situazione comunque molto complicata, tra organico a disposizione e segnalazioni crescenti, ora l’Arengo punta all’attivazione, già dal prossimo mese di dicembre, di due “uffici mobili” della polizia municipale.

Ovvero due mezzi di trasporto attrezzati con scrivania e posti a sedere, computer e tutto quanto necessario per essere operativi in maniera itinerante, spostandosi laddove si registrino eventuali esigenze di intervento. A partire proprio dagli incidenti stradali o da situazioni complesse dal punto di vista della viabilità. Un progetto per il quale ora l’amministrazione comunale, rispondendo a uno specifico bando, ha presentato per ottenere il necessario cofinanziamento da parte della Regione. Un esperimento che potrebbe consentire di rispondere con maggiore efficacia e rapidità alle richieste dei cittadini e alla risoluzioni di criticità su strada.



Quello che ora l’Arengo intende andare a realizzare, attraverso anche i finanziamenti previsti dallo specifico bando regionale, è un vero e proprio “ufficio su strada”, in costante movimento, per rispondere alle varie esigenze spostandosi in tempo reale laddove necessario. «La realizzazione del progetto – secondo quanto riportato nel documento istruttorio della delibera della giunta comunale sull’iniziativa - permetterebbe di soddisfare molteplici esigenze, dettate dalle diverse richieste di interventi da parte della cittadinanza oltre a dotare la polizia locale di due veicoli operativi in grado di migliorare la qualità del servizio di polizia di prossimità nei confronti dei cittadini».

Si prevede di andare ad attrezzare ognuno dei due “uffici mobili” di tavolini, posti a sedere, pc portatile con accesso a banche dati ministeriali e della motorizzazione, ma anche stampanti e varie strumentazioni elettroniche per le verifiche di illeciti. In altre parole, ogni “ufficio mobile” si configurerà come una sorta di sportello itinerante o “ufficio su strada” molto utile, soprattutto in condizioni meteorologiche sfavorevoli e in caso di incidenti. Gli equipaggiamenti previsti permetteranno, tra l’altro, di effettuare rilievi di sinistri stradali in tutta sicurezza, rendendo il servizio alla cittadinanza più snello e veloce.



Ora l’amministrazione comunale dovrà attendere la risposta da parte della Regione Marche riguardo lo sblocco del finanziamento richiesto, per 25mila euro a cui si dovranno aggiungere, come compartecipazione, circa 7mila euro del bilancio comunale, per un investimento complessivo di 32mila euro. Dal punto di vista operativo e della tempistica, da ottobre – una volta pervenuto il riscontro regionale – si dovrebbe procedere con l’acquisto dei due veicoli e il relativo allestimento con tutte le attrezzature e gli arredi necessari. L’obiettivo sarebbe quello di poter mettere in servizio i due “uffici mobili” a partire dal prossimo 20 dicembre. Una sorta di regalo di Natale per i cittadini, al fine di garantire maggiore sicurezza e assistenza su strada.