Si ribalta con l'automobile sulla superstrada Il traffico va in tilt

ASCOLI - Incidente stradale questa mattina intorno alle 8,30 sul raccordo dell'autostrada A14 megliom conosciuto come superstrada Ascoli-Mare. Un automobilista di 48 anni che stava facendo tardi al lavoro per evitare l'impatto con l'auto incolonnata a causa di alcuni lavori stradali sulla carreggiata, all'altezza di Spinetoli ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi. L'automobilista è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni ma per fortuna non è in pericolo di vita. Si sono invece formate lunghe code a causa dell'incidente sulla superstrada in direzione Ascoli.