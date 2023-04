ASCOLI - Nell’uovo di Pasqua gli ascolani troveranno una gradita sorpresa: la sosta gratuita per la prima mezz’ora in tre zone critiche della città, caratterizzate in questi mesi dalla prolungata presenza di cantieri. Un provvedimento che nasce dall’iniziativa del sindaco Marco Fioravanti per cercare di andare incontro anche alle attività commerciali, oltreché agli automobilisti ascolani e ai turisti che arriveranno in città nei prossimi mesi.

Si tratta di una decisione che interesserà sin da subito corso Vittorio Emanuele con attivazione già da martedì 11 aprile, e poi, successivamente, corso Trieste (una volta conclusi i lavori) e piazza Santa Maria intervineas, per una fase sperimentale che si protrarrà fino a giugno 2024. Quindi per più di un anno.

Grazie all’intesa raggiunta dal primo cittadino con la Saba, si installerà in tutti i parcometri il sistema per l’inserimento del numero di targa che consentirà agli utenti, nelle tre zone individuate, di ritirare un ticket gratuito per i primi 30 minuti di sosta. Mentre chi pagherà la sosta per un’ora, di fatto, si troverà a pagare solo 50 centesimi anziché un euro come da tariffa, vedendosi scontare la prima mezz’ora.

«Si partirà, già martedì 11 aprile, su corso Vittorio Emanuele, - conferma il sindaco Fioravanti – per poi passare a corso Trento e Trieste e piazza Santa Maria Intervineas. Si tratta di una misura volta a ridurre i disagi causati dalla presenza dei numerosi cantieri edili legati ai lavori post sisma e al superbonus al 110%. Dobbiamo far coesistere due esigenze ugualmente importanti: la ricostruzione e la necessità di garantire un sufficiente numero di stalli di sosta per residenti e utenti. In quest’ottica, la sosta gratuita, seppur di breve durata, sarà funzionale anche per favorire l’accesso alle attività commerciali». «Questa scelta – aggiunge il vice sindaco Giovanni Silvestri, con delega al traffico - dimostra l’attenzione, da parte della nostra amministrazione, verso le esigenze manifestate, in termini di offerta di sosta, dai residenti del centro storico, dai proprietari di attività commerciali e, in generale, dai vari utenti che frequentano la nostra città».

Con l’approvazione in giunta della delibera proposta dal sindaco, si va ad introdurre, dunque, in via sperimentale, nel sistema tariffario dei parcheggi in corso Vittorio Emanuele, corso Trieste e piazza Santa Maria Intervineas la gratuità della sosta per i primi 30 minuti, fino al 30 giugno 2024. L’attivazione avverrà da martedì prossimo in corso Vittorio Emanuele, mentre nelle altre due zone si procederà dopo l’installazione della segnaletica e la realizzazione degli stalli blu oltreché, ovviamente, la conclusione dei lavori attualmente in corso. Per avere la possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle tre zone individuate, di fatto, gli automobilisti dovranno semplicemente digitare sul parcometro – una volta installati dalla Saba gli specifici dispositivi – i numeri della targa della propria vettura per ottenere un ticket gratuito della validità di 30 minuti. Chiaramente, chi volesse sostare per un’ora potrà farlo inserendo 50 centesimi (con mezz’ora di sconto rispetto alla tariffa oraria in vigore di un euro). E così avverrà, con uno sconto di 50 centesimi, anche per una sosta prolungata per più tempo. Un ulteriore tassello, dopo la riduzione della tariffa oraria in tutti i parcheggi ad 1 euro per le prime due ore, utile anche a tutti coloro che devono recarsi in centro per soste brevi, ad esempio per acquisti o commissioni.