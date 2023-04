ASCOLI - Il primo passo per agevolare la sosta in una zona critica come corso Vittorio Emanuele, a causa di cantieri e traffico, è stato fatto. Anche se, in questa fase di avvio c’è ancora la criticità di parcometri e segnaletica che devono essere adeguati, da ieri è iniziata ufficialmente, e su input del sindaco Marco Fioravanti e con ordinanza dirigenziale dell’Arengo, la sperimentazione che prevede, fino a giugno 2024, la concessione dei primi di 30 minuti di sosta gratuiti per tutti gli automobilisti.

In concreto, trattandosi di una decisione presa in tempi strettissimi e con la concomitanza delle festività pasquali, qualche disagio iniziale è ora legato al fatto che si dovrà attendere che la Saba – appena possibile, ma non oltre fine aprile – proceda alla modifica dei parcometri consentendo la digitazione della targa e, quindi, anche la stampa dei ticket gratuiti per chi sosta solo mezz’ora.

Una fase di aggiustamento che sarà imperniata sulla tolleranza, ma nella quale, cautelativamente, gli automobilisti intenzionati a sostare solo 30 minuti e non oltre potrebbero utilizzare il disco orario, nel caso in cui fallisse il tentativo di inserire il proprio numero di targa sui parcometri di corso Vittorio Emanuele perché non ancora adeguati. Nessun problema, invece, per chi sosterà pagando per una o più ore, visto che in quel caso si introdurranno i soldi (o la tessera elettronica) con il sistema attuale dei parcometri che è già in grado di scontare automaticamente i 50 centesimi della prima mezz’ora.

L'ordinanza

L’ordinanza dell’Arengo, diramata ieri mattina dopo la delibera di giunta dei giorni scorsi, formalizza l’istituzione della prima mezz’ora di sosta gratuita, per tutti gli automobilisti, nella zona di corso Vittorio Emanuele, a partire da ieri. Gratuità che successivamente, una volta che saranno installati parcometri e stalli blu, sarà attivata anche su corso Trieste e piazza Santa Maria intervineas, per una sperimentazione che resterò in vigore fino a giugno 2024. Contestualmente alla novità tariffaria introdotta, il provvedimento autorizza la Saba, che gestisce la sosta in città, ad «attivare la funzione di richiesta targa dei veicoli in sosta al momento dell’emissione del ticket in tutti i parcometri siti nel territorio comunale, con decorrenza entro il mese di aprile 2023». Questo anche per agevolare i controlli. Quindi, l’attivazione della digitazione della targa su tutti i parcometri (non solo nelle zone con i 30 minuti gratuiti) dovrà avvenire entro la fine di questo mese. Ma, chiaramente, per quanto riguarda corso Vittorio Emanuele, la stessa Saba potrebbe già attivare la funzione già nelle prossime ore, eliminando ogni incertezza degli automobilisti su come comportarsi in quella zona.