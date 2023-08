ASCOLI - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 20.15 circa per soccorrere un uomo in difficoltà che si trovava sull’alveo del fiume Tronto nei pressi di via San Pietro in Castello ad Ascoli Piceno.

Usate le tecniche Saf

La squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla centrale di Ascoli Piceno ha raggiunto la zona particolarmente impervia e ha recuperato l’uomo con tecniche di derivazione SAF ( Speleo Alpino Fluviali).