ASCOLI - Si accendono le luci dell’arena. È tempo di Quintana. È la grande notte: il campo dei giochi si prepara a gustare il sapore della tenzone. La città è pronta a stringersi attorno ai suoi sestieri, in uno Squarcia pieno in ogni ordine di posti. Sul campo i protagonisti saranno solo loro. E nel giorno del saluto alla Madonna della Pace si materializza l’ordine degli assalti. Il primo cavaliere a scendere in pista sarà Tommaso Finestra di Sant’Emidio, secondo Lorenzo Melosso di Porta Romana, terzo Luca Innocenzi di Porta Solestà, quarto a dare l’assalto sarà Nicholas Lionetti della Piazzarola, quinto Denny Coppari di Porta Tufilla, sesto Lorenzo Savini di Porta Maggiore.



Tanti ostacoli



Stasera andrà in scena una delle edizioni più complesse. Gli infortuni ai cavalieri Pierluigi Chicchini e Massimo Gubbini finiscono per stravolgere i piani a pochi giorni. L’ultimo avvenimento, il drammatico incidente a Foligno del cavaliere di Porta Tufilla, è negli occhi e nelle menti di tutti. Gubbini è ancora oggi ricoverato in ospedale. E la Quintana troverà un modo per salutare e infondere coraggio a uno dei suoi più grandi protagonisti, come già accaduto nella serata di mercoledì, durante le prove per i figuranti al velodromo di Monticelli, quando si è levato al cielo l’urlo “Forza Massimo”. Il bellissimo gesto di affetto e vicinanza dovrebbe ripetersi anche stasera.



I protagonisti



Ieri, nessuna sorpresa dalle visite ai cavalli svolte dalla commissione veterinaria: tutti abili e arruolati. Innocenzi dovrebbe puntare su Katy Way (8 anni), con la quale trionfò un anno fa, la riserva è Love Story (14 anni), vittoriosa allo Squarcia in tre occasioni. Melosso correrà in sella a Magic Strike (9 anni), la riserva è Clarabella (5 anni). Lionetti dovrebbe montare Look Amazing (8 anni), l’alternativa è Matti Miller. Il debuttante Savini correrà con Adivina Dora (7 anni), con Magica Wanda come riserva. Finestra punterà su Sochi Tango (7 anni), riserva In The Wood. Infine Coppari salirà su Speedwell Blue (8 anni), messo a disposizione con grande solidarietà e sportività da Porta Romana.



I numeri



Assente Gubbini, oggi Innocenzi è l’uomo da battere. Vittorioso nell’ultima Giostra di agosto, il gialloblù vede la strada verso la vittoria più agevole. I due cavalieri, sotto le insegne di Porta Tufilla e Porta Solestà, detengono i principali record della manifestazione. Innocenzi guida l’albo d’oro della Quintana con ben 32 presenze e 15 successi di cui 6 consecutivi (dal 2014 al 2017 con assenza per infortunio nel 2016). Gubbini in sella a Trentino è invece il recordman della pista: primato di tempo (48”.6) e di tornata (714 punti) nell’agosto 2022, record di punteggio (2.084) nell’agosto 2021. È invece Porta Solestà in testa alla classifica di sempre: 33 successi per i gialloblù, seguiti dalla Piazzarola (18), Porta Romana (17), Porta Tufilla (12), Sant’Emidio (11) e Porta Maggiore (2). Risalgono all’anno scorso gli allori di solestanti e tufillanti, Porta Romana non festeggia dal 2019, Piazzarola dal 2009, Sant’Emidio da 25 anni (1998), mentre Porta Maggiore non esulta da 41 anni, dal lontano 1982. Così stasera, i cavalieri si sfideranno alla ricerca dell’agognato drappo.



I biglietti



La Giostra di quest’anno spazza via ogni record. Il campo dei giochi registra di nuovo il tutto esaurito, a differenza, però, della Giostra di luglio 2022, i biglietti sono terminati oltre 48 ore prima dell’inizio dell’evento. La biglietteria di piazza del Popolo sarà comunque aperta oggi solo al mattino (9.30-12.30). Nel pomeriggio il botteghino aprirà, al Campo dei giochi, alle ore 17.30. Diretta su Radio Asxcoli, su Vera Tv e canali social della Quintana.