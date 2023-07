ASCOLI - Si sente forte il profumo di Quintana sotto il cielo delle Cento Torri. Ma non solo il corteo storico e l’arena dello Squarcia. Serate, musica, spettacolo: i sestieri alzano il sipario sull’estate ascolana. Parte così la marcia d’avvicinamento all’evento di diamante, la Giostra di domenica 6 agosto in onore del patrono. Mancano solo sedici giorni e poi sarà sfida. Ma fino ad allora c’è tempo per il divertimento.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Raccolti 70 chili di rifiuti con il plogging, la pulizia fatta a passo di corsa

E si parte col botto: sabato 29 luglio l’Aperimiddio tornerà ad abbracciare la città nella cornice del chiostro di San Francesco. Sold out la prenotazione dei tavoli in prima serata, a partire dalle 22.30 ingresso libero per tutti. Dopo l’enorme successo dello scorso anno, l’evento organizzato dal sestiere di Sant’Emidio si candida anche stavolta a diventare momento clou dell’estate.

La festa al di là dei colori

«Sarà una grande festa al di là dei colori – afferma la caposestiere rossoverde Mariangela Gasparrini -. L’appuntamento è ormai entrato a pieno titolo tra i festeggiamenti cittadini all’interno del programma estivo grazie anche alla collaborazione del Comune. Vogliamo coinvolgere tutti i giovani. Quando ci sono proposte di qualità, i nostri ragazzi restano qui a godersi la città e l’Aperimiddio è soprattutto un modo per avvicinare le nuove generazioni al mondo della Quintana. Ringrazio tutti i ragazzi del sestiere e coloro che ci aiutano alla realizzazione di questo evento, come anche i ristoratori locali: dopo la pandemia abbiamo deciso di non aprire la nostra taverna, ma abbiamo iniziato a collaborare con loro». Quest’anno l’Aperimiddio spegnerà la sua ottava candelina: grandi sorprese e novità in arrivo con tre dj e tanta musica. Il sestiere di rua degli Sgariglia terrà aperte le porte ogni sera, con le date da cerchiare sul calendario: 31 luglio appuntamento con la “Quintanetta”, mentre la cena propiziatoria si terrà venerdì 4 agosto come nel resto dei sestieri. E il 5 agosto, nel giorno di Sant’Emidio, in tante sedi ascolane si festeggerà aspettando i tradizionali fuochi d’artificio.



È grande spettacolo anche a Porta Romana: al via da stasera e fino a domenica nel giardino dell’ex Tirassegno il “Romana Beer Festival”. Sarà la sedicesima edizione dell’evento in compagnia di birra artigianale, buon cibo e musica: apriranno stasera alle 22 Zigà World Music, domani alla stessa ora sarà il turno di BlueNight Band, domenica chiusura con Pensieri positivi, la prima tribute band italiana dedicata a Lorenzo Jovanotti. Mercoledì 2 agosto si terrà la “Contesa dell’albo d’oro”, una gara a domande sulla storia del sestiere rossoazzurro.

Un calice sotto il Forte





Domani sera sarà anche tempo di “Un calice sotto il Forte” nel sestiere di Porta Maggiore con la musica della band StarLiga: l’appuntamento è già sold out da giorni. I neroverdi danno appuntamento anche ogni giovedì con A“bracia”moci sotto il Forte, a ritmo di karaoke, tagliata e grigliata. Venerdì 28 luglio toccherà all’Aperisushi e martedì 1 agosto all’evento “Tagliere e bicchiere” con gli On Air, sabato 5 agosto “Aspettando gli spari” con Zenigata canta Lucio Battisti.



A Porta Solestà lunedì 24 cena con lo chef Giorgio Barchiesi “Giorgione”: 200 posti esauriti subito. Fino al 26 luglio la sede è aperta per la degusteria, dal 27 al 30 luglio ecco la “Sagra della tagliata” con il concerto de I pupazzi in programma venerdì 28, dal 31 al 3 agosto tornerà la Taverna del Sole, chiuderà il “Campari Party” la sera del 5 agosto.



Al sestiere di Piazzarola il programma è in via di ultimazione dopo il successo delle ultime serate. I biancorossi si preparano di nuovo a serate a base di musica, divertimento e buon cibo con la collaborazione dei ristoratori della città. Porta Tufilla non vuole mancare all’appello: il 31 luglio cena a base di tagliata e bruschette, il 1 agosto serata gourmet “Che la Gricia sia” con lo chef Gian Piero Cafini di Grisciano. Il 2 agosto “American Pub”, il 3 agosto appuntamento con “Voglia di pizza” e il giorno dopo cena propiziatoria con dama e cavaliere.