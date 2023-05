ASCOLI - Palazzo Arengo vara nuove regole, anche su suggerimento e indicazioni della Prefettura, per garantire la massima sicurezza in occasione di eventi all’aperto in spazi e strutture comunali, a partire dalla Quintana e la gestione dell’Arena Squarcia. L’amministrazione ha, dunque, messo a punto un disciplinare, approvato dalla giunta, per regolamentare nel dettaglio le modalità di accesso (a pagamento o gratuito) e fruizioni di manifestazioni e spettacoli per gestire al meglio l’aspetto dell’ordine pubblico e della gestione di eventuali emergenze.

Tra le novità più significative, in relazione in particolare all’utilizzo dello Squarcia per le Giostre della Quintana, c’è anche il controllo e divieto di ingresso per persone che sono oggetto di Daspo, ovvero di provvedimenti che vietano l’accesso in occasione di eventi sportivi. Inoltre, si prevede il divieto del reingresso degli spettatori che hanno deciso di uscire dall’Arena (o da altri spazi) durante lo svolgimento dell’evento. Oltre allo Squarcia, il disciplinare fa riferimento a piazza del Popolo, piazza Arringo, piazza Ventidio Basso, chiostro di San Francesco, giardini comunali, parco dell’Annunziata e altri spazi all’aperto.

Le motivazioni



Le motivazioni che hanno spinto l’Arengo a mettere a punto il disciplinare per l’accesso ad eventi su spazi pubblici con le massime garanzie sul fronte della sicurezza nascono da una riunione con la Prefettura, nello scorso mese di ottobre, dal quale era emerso che sarebbe stato opportuno formulare un disciplinare per la gestione dell’accesso del pubblico ad aree spettacolo «come valido strumento amministrativo per incidere con efficacia nei confronti di coloro che non intendono rispettare le regole».

Dai biglietti ai controlli

Nel disciplinare, si fa riferimento a tutti gli aspetti per l’accesso ad eventi all’aperto, dai biglietti ai controlli. Tra cui, l’inibizione dell’ingresso alle persone destinatarie di Daspo. Inoltre, «per la Quintana e ogni qualvolta se ne ravveda la necessita per ragioni di ordine pubblico, è vietato il reingresso degli spettatori che hanno deciso di uscire dall’area dell’evento durante lo svolgimento». Infine, si dispone anche l’impossibilità di accedere – attraverso controlli agli ingressi – per chi porta con sé determinati oggetti che possono creare problemi per la sicurezza, per chi si presenti all’ingresso in evidente stato di alterazione (ad esempio in stato di ebbrezza) o dimostri comportamenti aggressivi».