ASCOLI - Durante la notte a causa della forte ondata di maltempo un albero è caduto su un'auto nella quale era a bordo una donna diretta all'ospedale Mazzoni di Ascoli per partorire. L'incidente è avvenuto sulla Salaria all'altezza del villaggio del fanciullo. Sul posto carabinieri polizia e operatori del 118. Per fortuna la donna è poi riuscita a partorire.

