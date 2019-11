Ascoli, la Provincia ci riprova: tre nuovi autovelox, anche sulla Mezzina. Previste 200mila multe in 5 anni

ASCOLI - Palazzo San Filippo ci riprova e torna alla carica per installare altri tre autovelox oltre ai due già in funzione sulla Sopraelevata di San Benedetto. La delibera è stata approvata il 31 ottobre scorso e prevede il noleggio di cinque dispositivi per il rilevamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale. D’altronde non è un mistero che i conti di Palazzo San Filippo scontano proprio la rimozione di tre autovelox posti gli anni scorsi sulle strade provinciali e che consentivano alla Provincia di incassare almeno 300mila euro l’anno. Senza gli autovelox per le casse di palazzo San Filippo si aprirebbe una voragine, basta pensare che solo i due autovelox di San Benedetto garantiscono un incasso di 600mila euro l’anno.

Ma dove saranno installati i tre nuovi autovelox? Sicuramente almeno uno sulla strada Mezzina come ha ammesso il presidente della Provincia, Sergio Fabiani replicando a un intervento recente del sindaco di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci. Fabiani ha ammesso che «una istanza per installare un altro autovelox sulle strade provinciali è già stata fatta». Non a caso, nelle scorse settimane è arrivata una richiesta alla Prefettura dalla Provincia per l’installazione di un autovelox sulla Mezzina tra gli abitati di Castel di Lama e Offida. Una richiesta, spiegano a palazzo S. Filippo, motivata dalle esigenze più volte espresse dalla popolazione di una maggiore sicurezza su quel tratto di strada dove sono avvenuti due incidenti mortali nel giro di pochissimo tempo. Nella delibera approvata a fine ottobre si prevede di elevare nei prossimi 5 anni 224.625 multe dai nuovi autovelox. Cifre che però stridono con i dati in possesso della polizia stradale.

