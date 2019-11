Direttissima del Conero sott’occhio: è in arrivo un nuovo autovelox

CAMERANO - Arriva un nuovo autovelox sulla Direttissima del Conero. Una postazione fissa e verticale, identica a quella che, nel febbraio scorso, è stata installata nei pressi della rotatoria per Osimo Stazione. Anche questo velocar-gemello sarà un apparecchio hi-tech di ultima generazione con un sensore in grado di rilevare il tempo di volo Tof (time of flight) e l’esatta posizione del veicolo. L’individuazione dei trasgressori sarà molto più agevole per gli agenti della polizia locale. Il Comune di Camerano non ha ancora svelato il punto in cui verrà installata la nuova postazione.

La normativa è stringente, la circolare dell’ex ministro Minniti ribadisce lo spirito dei controlli finalizzati a ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza stradale, non a “fare cassa”. Le esperienze insegnano: a Falconara è stato di recente disattivato l’autovelox della discordia sulla Variante alla Statale 16, in zona Caffetteria, dopo la pioggia di contravvenzioni (circa 34mila in un’estate) e di ricorsi. Il nuovo dispositivo, costato circa 40mila euro al Comune di Camerano, entrerà in funzione entro l’anno.

Lo conferma il sindaco Annalisa Del Bello: «L’obiettivo è rendere sempre più sicura una strada molto trafficata e pericolosa - spiega -, sulla quale il flusso di veicoli è aumentato, con incidenti anche molto gravi in passato. Lo scopo non è aumentare le entrate del Comune, ma garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi: ci stiamo riuscendo, le multe si sono dimezzate e gli incidenti diminuiti considerevolmente. Un impegno economico non indifferente, lo abbiamo sostenuto per il bene degli automobilisti». Sono circa 700 (per un introito di 200mila euro) le contravvenzioni rilevate ogni anno dai 5 autovelox sulla Direttissima, scesi a 4 per la rimozione della postazione nei pressi della nuova rotatoria. Solo 2 sono in funzione: quello verticale installato pochi mesi fa e una seconda postazione che viene attivata a rotazione, in attesa del nuovo velox 2.0.

