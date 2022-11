ASCOLI - La città si prepara a cambiare luce per calarsi nell’atmosfera delle festività. E la decisione dell’Arengo di non rinunciare alle tradizioni e alle suggestioni del Natale nonostante il caro energia, come già annunciato dal sindaco Fioravanti in controtendenza rispetto ad altre città, prende corpo ora con l’avvio delle installazioni di luminarie in pieno centro, partendo – già dalla giornata di ieri – da piazza Arringo e da via del Trivio.



Un’operazione che sarà resa possibile innanzitutto da un’azione di contenimento di costi, evitando sprechi e attivando possibili risparmi in alcune voci di bilancio che riguardano il funzionamento e l’organizzazione della macchina comunale. Inoltre, a rendere sostenibile la scelta di illuminare per il Natale il cuore cittadino e anche alcune zone dei quartieri periferici c’è anche la decisione di utilizzare comunque luci in grado di garantire il tradizionale impatto scenico, ma a led e, quindi, a bassissimo consumo e con costi molto ridotti. Considerando anche che, come negli anni precedenti, si integreranno le luminarie tradizionali con elementi luminosi a terra (come le renne di babbo Natale fatte di luci e altro ancora).

Il centro si trasforma



Parte da piazza Arringo e, parallelamente, da via del Trivio, la trasformazione del centro storico ascolano in vista delle festività natalizie. Con le installazioni dei primi fili luminosi, dunque l’Arengo avvia il percorso voluto dal sindaco di garantire comunque ai cittadini la possibilità di calarsi nell’atmosfera del Natale, magari anche per dimenticare l’incubo delle bollette energetiche. In tal senso, i lavori sono iniziati ieri, quindi con un certo anticipo, anche per consentire, già entro la settimana – presumibilmente dal 24 novembre – l’avvio dei lavori nella stessa piazza Arringo per l’allestimento del tradizionale villaggio con pista di pattinaggio e mercatino. E adesso, giorno dopo giorno, si procederà gradualmente con le installazioni o il posizionamento di suggestivi elementi luminosi nelle varie zone del centro e dei quartieri periferici. Con l’accensione prevista, comunque, per l’8 dicembre. E in caso di eventuali ulteriori risorse anche private che si dovessero rendere disponibili, si procederà anche con un ulteriore potenziamento.

Le luci



Praticamente tutte le vie e zone principali del centro saranno interessate dalle installazioni di luminarie o elementi luminosi di vario genere. Oltre a piazza Arringo e piazza del Popolo, che saranno ancora caratterizzate da un suggestivo “tetto” di luci, si illumineranno con i colori del Natale anche la parte iniziale di corso Trieste (dove non è presente il cantiere), piazza Ventidio Basso, piazza Roma, piazza Sant’Agostino, largo Crivelli nella zona ex Carisap, piazza della Viola e alcune delle principali vie nel cuore della città. Al tempo stesso, procedendo gradualmente e, quindi, con differimento temporale rispetto alle prime attivazioni, si intende illuminare anche alcune vie degli altri quartieri tra cui Campo Parignano, Porta Maggiore, Borgo Solestà, Porta Romana.



Quindi, con l’obiettivo di contribuire a calare nell’atmosfera natalizia anche alcune zone periferiche della città. Il tutto con l’affiancamento, come già anticipato, di tutte le iniziative tradizionalmente inserite nel calendario degli eventi natalizi, con l’obiettivo anche di attrarre numerosi visitatori sotto le cento torri. Per un Natale che possa far dimenticare, almeno per qualche giorno, inflazione e caro bollette.