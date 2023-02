PIOBBICO - Potrebbe avere le ore contate la mancata copertura della rete Vodafone a Pergola e in altre località dell’entroterra pesarese come Apecchio e Piobbico.

Ad interessarsi della questione, che ormai da oltre dieci giorni sta provocando vari e seri problemi a tantissimi cittadini ed attività, insieme al gruppo consiliare ‘Pergola nel cuore’ l’onorevole Antonio Baldelli, che ha preso carta e penna e scritto a Vodafone.

Utenti arrabbiati

Centinaia di pergolesi e di residenti nell'alta Valmetauro, molto arrabbiati, si trovano da quasi due settimane, ‘isolati’ senza possibilità di utilizzare i propri telefonini, cosi come, ad esempio, alcuni commercianti non riescono a trasmettere nemmeno il resoconto giornaliero degli scontrini fiscali che avviene tramite rete telefonica.

La risposta dell’operatore

Immediata la risposta di Vodafone all’onorevole Baldelli riguardo la situazione che come si evince dalla lettera potrebbe risolversi a breve: «Le condizioni climatiche avverse dei giorni scorsi purtroppo hanno mandato in blocco il nostro ponte radio sul monte Nerone che, in quanto infrastruttura portante, serve gli impianti sottostanti provocandone l’interruzione. Il traliccio è completamente ghiacciato e non ci permette di lavorare in sicurezza e nei giorni scorsi non era possibile nemmeno raggiungerlo con i mezzi. Oggi (ndr, ieri) – continua la lettera - è previsto un nuovo tentativo da parte della squadra di manutenzione, confidando nel miglioramento delle condizioni climatiche».

Il gruppo consiliare di ‘Pergola nel cuore’, che lamenta anche l’inerzia dell’amministrazione comunale, attraverso un post nella propria pagina Facebook ha prontamente informato delle novità e nelle prossime ore aggiornerà di eventuali sviluppi.