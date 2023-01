ASCOLI - Mezzo metro di neve nelle zone del sisma. L’arrivo dela preannunciata perturbazione che ha portato aria atica sul Centro Italia, ha fatto registrare un brusco calo delle temperature e nevicate fino a quote basse nelle Marche. Nell’entroterra montano, la coltre bianca ha raggiunto circa cinquanta centimetri di altezza: tanta se ne è accumulata ad Arquata dove, inoltre, la colonnina di mercurio, soprattutto nelle ore notturne, è calata abbondantemente sotto lo zero provocando delle serie gelate. Per i terremotati, dunque, un altro inverno nelle casette, sebbene al momento l’ondata di maltempo non ha fino ad ora provocato particolari problemi.

Anche negli altri comuni sui pendii del Vettore è nevicato abbondantemente come a Montegallo, Montemonaco. Nel territorio di Acquasanta l’altezza della neve varia dai circa venti centimetri che si registrano nelle frazioni a bassa quota fino ad una quarantina per quelle poste ad una altitudine maggiore. Le tanto attese precipitazioni nevose sono arrivate anche sui Monti Gemelli e quindi anche sulle piste da sci di Monte Piselli. Ma per il momento gli impianto rimangono chiusi anche perchè è stato interdetto al traffico il tratto di strada tra Colle San Giacomo e l’Intermedia, dove c’è la partenza della seggiovia.

Imbiancate anche le colline intorno ad Ascoli con le frazioni di Piagge e Venegrande e i Comuni limiotrofi di Venarotta e Force dove il manto bianco è dio oltre venti centimetri. Qualche fiocco, poi, nel pomeriggio di ieri ha raggiunto anche le zone più alte della città. Nonostante le abbondanti precipitazioni, non si registrano problemi alla aviabilità. Ad Ascoli, l’amministrazione comunale ha allertato il comando dei vigili urbani che per tutta la giornata di ieri ha monitorato la situazione sul terriutorio comunale e ha attivato un servizio di controllo 24 ore su 24 per valutare in tempo reale l’evolversi delle condizioni meteo ed essere pronti ad intervenire in caso di necessità e di emergenza.

Non si registrano problemi lungo le principali vie di ciololegamento del Piceno dove già da qualc he giorno era stato attivato il piano neve con l’entrata in azione dei mezzi spargisale e il posizionamento di russpe e spazzaneve in postio porestabiliti, soprattuitto lungo i tracciati di stradi statali e provinciali, pronti ad entrare in azione pedr liberare le carreggiate dalla neve. Le previsioni per la giornata di oggi segnalano il perdurare delle condizioni di maltempo su tutto l’Ascolano tanto che la protezione civile alle 13,30 di ieri ha diramato un nuovo bollettino con il quale ha prolungato l’allerta fino alle ore 24 di oggi con allerta gialla con avviso meteo per neve, vento e mare agitato lungo la costa.