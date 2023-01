Spal-Ascoli, bianconeri in crisi di risultati impegnati in trasferta con un Dionisi e Buchel in più ritirati dal mercato

ASCOLI - Partita cruciale per l'Ascoli impegnato a Ferrara con la Spal reduce da una sconfitta con polemica a Terni. In settimana capitan Dionisi ha firmato il rinnovo contrattuale che lo legherà all'Ascoli fino al 2024 mentre il regista Buchel dato in partenza proprio per la Spal è stato ritirato dal mercato. A Ferrara però mancheranno Caligara per infortunio mentre Bellusci e Bidaoui non sono stati convocati. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

SPAL - Alfonso; Peda, Varnier, Meccariello; Dickmann, Murgia, Zanellato, Tripaldelli; Valzania, Maistro; Moncini. All. De Rossi

ASCOLI - Leali; Simici, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Buchel, Eramo, Falasco; Gondo, Dionisi. All. Bucchi

Arbitrra Ghersini di Genova