FERMO - Nuova ondata di maltempo ieri nel Fermano con una nevicata che ha riguardato soprattutto la zona montana. Qualche fiocco è caduto in mattinata anche a Fermo ma poi si è subito sciolto. La nevicata non ha creato grandi difficoltà neanche nella zona montana, dove è scattata subito la macchina dei soccorsi.

Gli spazzaneve



Mezzi spazzaneve pronti a mettersi in moto ma non sempre è stato necessario l’intervento , isto la scarsa consistenza del manto nevoso e la debolezza delle precipitazioni. Per la giornata di ieri scuole rimaste aperte in tutti i Comuni dell’area montana. Solo Montelparo ha deciso di anticipare la chiusura dell’asilo alle 13 anziché alle 16. Allerta ovunque però per eventuale aggravamento dei fenomeni nevosi. A Santa Vittoria in Matenano il sindaco Fabrizio Vergari, per motivi preventivi, ha voluto chiudere per la giornata di oggi tutte le scuole. Viabilità normale con tutte le strade percorribili anche per raggiungere le frazioni più in alto come quelle di Montefortino e Amandola.



Le arterie



Pochi problemi nella circolazione anche per Montefalcone e Smerillo. Quello che preoccupa, e che potrebbe fare anche decidere la chiusura delle scuole all’ultimo momento per oggi, è la formazione del ghiaccio sulle carreggiate stradali dopo la nevicata, visto il forte abbassamento delle temperature nella notte. Nella serata di ieri in azione anche i mezzi spargisale per contenere il più possibile il fenomeno del ghiaccio. Per questo c’è un appello generale ai conduttori di auto nell’usare la massima prudenza nella guida, specialmente nella nottata e mattinata.



L’acqua



Comunque, anche se non di portata notevole, questa nevicata costituisce un ulteriore modo per alimentare le falde acquifere, per evitare una scarsità d’acqua come quella registrata nella scorsa estate. Un’emergenza che purtroppo diventa sempre più frequente. Per fortuna, almeno da questo punto di vista, il 2023 finora sembra contrassegnato dal freddo dopo il caldo anomalo di fine 2022.