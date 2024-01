Coccodrillo bloccato nell'acqua ghiacciata: è ancora vivo, ma il cuore batte a malapena

Un fenomeno che ha dell'incredibile e ha lasciato tutti a bocca aperta: la settimana scorsa il freddo si è fatto così estremo, in Texas (Stati Uniti), che un alligatore è stato trovato quasi completamente bloccato nel lago ghiacciato del rifugio. Nonostante tutto, l'animale era ancora vivo, una parte del muso fuori dalla superficie ghiacciata, e il suo cuore continuava a battere, anche se a malapena.

Il centro di soccorso locale, Gator Country, ha pubblicato un video sul proprio account TikTok in cui viene ripresa la scena, mentre il Servizio Forestale di Ouachita spiega come sia stato possibile per l'alligatore sopravvivere persino in quelle condizioni.

La pagina Facebook del Servizio Forestale, tempo addietro, aveva pubblicato la spiegazione di come gli alligatori sopravvivono al ghiaccio, e si adatta perfettamente a ciò che è stato ripreso in Texas: «State sicuri che si sono adattati molto bene.

Secondo Robert Bastarache, biologo dell'Oklahoma Ranger District Wildlife, le foto mostrano come gli alligatori che non ricorrono alla pratica di rifugiarsi in una tana tradizionale per la brumazione e si trovano invece in acqua, hanno trovato un modo per adattarsi al ghiaccio».

«Infatti», continua, «gli basta tenere le narici al di sopra dell'acqua e in questo modo dovrebbero sopravvivere. Ora potete dormire sonni tranquilli. Le foto sono di David Arbour, del dipartimento dell'Oklahoma per la conservazione della fauna selvatica, che ha trovato 17 alligatori in questo stato. Probabilmente», conclude, «ce ne sono di più, ma la squadra non è riuscita a trovare tutte le tane».