Bambino di due anni scomparso, trovato morto nella bocca di un alligatore: era stato ucciso dal padre

Un dramma che ha scosso la Florida quello del piccolo Taylen Mosley: il bambino, due anni appena, è stato ritrovato morto tra le fauci di un alligatore dopo che sua madre, Pashun Jeffery, 20 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di St. Petersburg giovedì. Per l'omicidio di entrambi è stato accusato il padre del piccolo, secondo quanto riporta la polizia locale.

Il corpo in bocca a un alligatore

Le ricerche del bambino, inizialmente dato per disperso, erano partite immediatamente dopo il ritrovamento della giovane mamma morta. È stato un detective impegnato nelle operazioni ad avvistare il corpo di Taylen nella bocca di un alligatore vicino al Lago Maggiore nei pressi del Dell Holmes Park: l'animale è stato ucciso a colpi di pistola per consentire il recupero del cadavere. «Non avremmo voluto trovarlo in questo modo», ha detto il capo della polizia Anthony Holloway in una conferenza stampa.

<

Il duplice omicidio

Taylen era scomparsa da giovedì, quando sua madre Pashun Jeffery, 20 anni, è stata trovata uccisa a coltellate nel suo appartamento. Il padre del bambino, Thomas Mosley, è accusato di due capi di omicidio di primo grado. Mamma e figlio sono stati visti per l'ultima volta mercoledì, il giorno seguente la tragica scoperta dopo una segnalazione dei parenti che non riuscivano a contattare la donna.