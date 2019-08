Alligatore attraversa la strada: ecco le immagini curiose dalla Forida

di Remo Sabatini

Attenzione, rallentare. Attraversamento alligatori . No, non è uno scherzo. Lungo le strade della Florida , può accadere questo e altro. D'altronde, le curiose immagini riprese da Denise Harris e pubblicate da Fox 13, sono a dimostrarlo. Così, se da noi, soprattutto in questo periodo, sarebbe opportuno diminuire la velocità per evitare di investire ricci e rospi, a Parkland , cittadina di poco più di 30 mila abitanti incastonata nello splendido scenario naturale tipico di quella regione, può capitare di dover lasciare il passo ad un grosso alligatore. Nel video, l'animale appare tranquillo.Per nulla intimorito dalle auto né dalche osserva la scena a pochi metri da lui, trascina con sè quello che sembra un brandello di rete da pesca. L'è seguito da un codazzo di uccelli che sperano di approfittare di qualche avanzo anche se non è chiaro se quella rete nasconda qualcosa o sia rimasta intrappolata nelle fauci del predatore. Tuttavia, in un caso o nell'altro, non dovrebbe comportare problemi. Vi fosse del pesce, finirebbe nella pancia dell'alligatore, altrimenti, basterebbero un paio di morsi per reciderla. Parkland, oltre alla nutrita presenza di animali selvaggi, è purtroppo nota anche per un drammatico fatto di cronaca avvenuto nel giorno di San Valentino dello scorso anno quando, un ex studente della Marjory Stoneman Douglas High School, aveva aperto il fuoco contro gli studenti della scuola. Una strage tra le più cruente della storia degli Stati Uniti che avrebbe significato 17 morti e decine di feriti.