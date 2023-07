Alligatore attacca e uccide una donna incinta: inutili i tentativi per salvare il figlio in grembo che sarebbe nato il mese prossimo

Mentre in Italia aumentano gli episodi di squali avvistati vicino le coste e le rive, dall'altra parte dell'Oceano Atlantico il pericolo numero uno sono gli alligatori. Non è raro trovare tali rettili anche nei pressi della propria casa, soprattutto in alcuni Stati americani. In Texas, una donna incinta è stata uccisa e la sua famiglia è rimasta ferita. L'episodio è avvenuto dopo che dopo che il pick-up che stava guidando ha colpito un alligatore di 4 metri.

Gabrielle Breaux, 33 anni, stava tornando dal Texas a casa sua a New Iberia, Louisiana, quando l'incidente è avvenuto nelle prime ore di domenica mattina.

L'impiegata dell'autolavaggio era incinta di sette mesi ed era accompagnata dal padre Gregory Gerard, 58 anni, e dai tre figli di 13, 11 e 6 anni.

Cosa è successo

Breaux era alla guida quando il suo pick-up ha colpito l'alligatore sulla strada. Lei e il suo bambino non ancora nato sono morti a causa dell'incidente. Il sergente Rob Mallory del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas ha dichiarato chel'auto «ha colpito un alligatore che stava attraversando la carreggiata». L'animale è morto, l'auto è uscita di strada e si è ribaltata. Tutte e cinque le persone all'interno del pick-up sono state portate in ospedale.

Breaux è stata portata al DeTar Hospital di Victoria, a 65 chilometri dal luogo dell'incidente, dove ha ceduto alle ferite ed è morta. Il personale dell'ospedale ha cercato di salvare il figlio non ancora nato, ma non ci è riuscito.

Rena Hebert, madre di Breaux, ha confermato la triste notizia e ha promesso di prendersi cura dei tre bambini.

«Mia figlia Gabrielle Breaux stava tornando dal Texas con suo padre e i suoi 3 figli e ha colpito un enorme alligatore sulla strada facendo ribaltare il camion più volte», ha scritto su Facebook. «La mia bellissima Gabbi e il suo bambino non ce l'hanno fatta. Gli altri figli hanno riportato ferite non pgravi, ma hanno gravi tagli, punti di sutura e gonfiore».

Jared Lewis, guardiacaccia della contea di Victoria, ha dichiarato al Victoria Advocate che gli avvistamenti di alligatori sulle strade possono avvenire perché l'animale è alla ricerca di uno specchio d'acqua. Lewis, che ha esperienza nella cattura e nel trasferimento degli alligatori trovati sulle strade, ha detto che quando si trova un alligatore bisogna contattare il guardiacaccia della contea o l'ufficio dello sceriffo.