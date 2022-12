​Ascoli Piceno, il ministro Sangiuliano guarda al futuro: «Una cultura dinamica per il bene dell'economia»

ASCOLI PICENO- «La cultura non deve essere un fatto statico e conservativo. Certamente dobbiamo preservare e curare il nostro patrimonio ma non può essere che di 5 milioni di opere, solo 480mila sono in esposizione». Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ad Ascoli Piceno.

Le dichiarazioni

«La cultura deve diventare qualcosa di sempre più dinamico per la nostra economia, - ha aggiunto - soprattutto in un mondo globalizzato con flussi turistici che nei prossimi anni aumenteranno grazie al previsto arrivo di più persone da India e Cina. Ai visitatori dobbiamo proporre naturalmente le città d'arte per eccellenza come Firenze, Roma, Venezia, Napoli, ecc. - ha proseguito il ministro - ma anche territori come le Marche che hanno tanto da mostrare. Peculiarità storiche che in tutta Italia - ha concluso Sangiuliano - devono diventare una vera e propria industria e creare occupazione». E ancora: «Il Pnrr porterà 4 miliardi di euro di cui 100 milioni alle Marche che spenderemo per mettere in sicurezza il patrimonio culturale, per la digitalizzazione, la rimozione delle barriere e la valorizzazione dei borghi».