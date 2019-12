Ascoli, escursionista colto da malore a Forca di Presta soccorso dall'eliambulanza del 118 Marche

Ultimo aggiornamento: 10:45

ASCOLI PICENO - Un escursionista colto da malore sul monte Vettore . L'elicottero Icaro 2 , del 118 Marche, è decollato da Fabriano alla volta di Forca di Presta per rendere più veloci i soccorsi. L'intervento è ancora in corso.LEGGI ANCHE ===>===>Forca di Presta, al confine tra Marche e Umbria, è il punto di partenza di alcune delle più spettacolari passeggiate sui monti Sibillini. In questi giorni, grazie anche al meteo favorevole, è meta incessante di numerosi appassionati della montagna che trovano escursioni dalle più facili alle più impegnative.[Notizia in aggiornamento]