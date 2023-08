ASCOLI - Era andato a fare un riposino pomeridiano ma un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. Antonio De Berardinis, 56 anni, muratore, è morto ieri pomeriggio nella sua abitazione di via D’Ancaria, in pieno centro storico ad Ascoli. È stata la compagna a rendersi conto delle sue gravi condizioni di salute e a richiedere i soccorsi. Stando a quanto si apprende, subito dopo pranzo, Antonio era andato in camera da letto per riposare.

Passato un po’ di tempo, la compagna insospettita dal fatto che il cinquantaseienne non si fosse ancora alzato, si è recata in camera per vedere come mai il cinquantaseienne fosse ancora a letto.



Il malore



In quello stesso momento, la donna si è resa conto che Antonio giaceva esanime e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 con il personale sanitario che ha cercato di strappare alla morte Antonio ma ogni tentativo si è dimostrato vano e al medico non è rimasto altro da fare che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della squadra volanti della polizia che ha provveduto ad eseguire i rilievi di rito.



Il fascicolo



Nel frattempo, come sempre accade in questi casi, su quanto accaduto la Procura di Ascoli ha aperto un fascicolo. La notizia dell’improvviso decesso di Antonio ha destato profondo sconcerto in quanti lo conoscevano e che oggi lo ricordano con affetto anche nel quartiere di Borgo Solestà dove era molto conosciuto. In tanti, in queste ore, hanno voluto partecipare al dolore della compagna e a quello dei suoi familiari.