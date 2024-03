ASCOLI È il giorno della Tirreno Adriatico: si rivoluziona la viabilità nel Piceno e per le scuole ecco la chiusura anticipata. La Corsa dei due mari attraverserà oggi il capoluogo, in occasione della quarta tappa da Arrone a Giulianova. Il passaggio sotto le Cento Torri è previsto intorno alle ore 13.30.

Il percorso

La carovana, proveniente da Acquasanta Terme, entrerà in territorio ascolano dalla rotatoria di Porta Cartara. Da qui proseguirà su via Adriatico, via Napoli e via Piceno Aprutina, arrivando alla rotatoria del Battente per poi dirigersi verso Teramo. Il passaggio comporterà delle modifiche al traffico e alla sosta. L'amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica che sarà posizionata lungo le strade interessate. I mezzi che non rispetteranno i provvedimenti previsti saranno rimossi.

L’ordinanza

Ecco cosa prevede l'ordinanza. Dalle ore 12.30 fino alle ore 14, e comunque fino al termine delle esigenze, l’interdizione al transito veicolare per tutti gli utenti della strada nelle seguenti vie e piazze: via Adriatico (tratto dalla rotatoria raccordo autostradale a via Napoli), via Napoli in carreggiata sud, via Mari (tratto da via Napoli a via Piceno Aprutina) e via Piceno Aprutina (tratto da via Mari al confine del territorio comunale); l’interdizione alla viabilità veicolare sul predetto percorso di gara comporterà anche la consequenziale preclusione totale o parziale, secondo esigenze, anche per tutte le strade che si innestano sul percorso o comunque interessate alla movimentazione dei veicoli nelle aree adiacenti lo stesso; l’interdizione alla viabilità in via Adriatico presuppone necessariamente la sospensione temporanea dell’accesso al parcheggio della Saba a Porta Torricella, con conseguente modifica della viabilità in via Porta Torricella (tratto da lungo Castellano al ponte) invertendo il senso di marcia al fine di permettere l’uscita dei veicoli dal parcheggio nel periodo di sospensione. Con orario 9-14.30 e comunque fino al termine delle esigenze, divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati lungo tutto il percorso di gara; con orario 12.30-14 e comunque fino al termine delle esigenze, sospensione tutte le corse degli autobus urbani ed extraurbani, dei taxi e noleggio con conducente interferenti con il percorso di gara, i quali potranno accedere in città transitando da percorsi alternativi, nel rispetto delle segnalazioni del personale preposto alla viabilità e della segnaletica provvisoria apposta. Sempre per oggi, è disposta la chiusura anticipata e la sospensione delle attività didattiche nelle scuole: alle ore 11 per gli istituti superiori, alle 12 per asili nido, elementari e medie (non a tempo pieno).

Il Piceno

Limitazioni e modifiche alla viabilità non solo ad Ascoli, ma anche nei Comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Folignano e Maltignano. Intorno alle 12.45 la carovana attraverserà Pretare, Piedilama, Borgo e Trisungo. Il tratto della Salaria nel centro abitato di Acquasanta sarà temporaneamente sospeso al traffico dalle ore 12.15 alle 14.15. Nel territorio di Folignano, dove il passaggio dei ciclisti è previsto tra le 13.40 e le 14.20 prima sulla Piceno Aprutina e poi sulla strada per Maltignano, le strade interessate saranno chiuse introno alle ore 13. Anche a Folignano sono disposte chiusure anticipate delle scuole, così come a Maltignano, dove saranno poi istituiti, dalle 11 alle 13, divieto di sosta e interdizione al traffico lungo via Certosa, via IV novembre e viale Abruzzi.