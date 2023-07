Gubbini si fa male alle prove di Foligno, il suo cavallo muore. Il cavaliere in forte dubbio per la Quintana di Ascoli

ASCOLI - Un altro cavaliere infortunato in vista della Quintana di Ascoli. Ecco cosa è successo: Massimo Gubbini stava effettuando delle prove alla Quintana di Foligno questa sera quando è incappato in un incidente. Il cavallo è morto in pista e lui è stato ricoverato all'ospedale di Foligno per accertamenti ma a una settimana dalla Quintana di Ascoli la sua partecipazione è ora fortemente in dubbio: Massimo Gubbini è il Cavaliere del sestiere di Porta Tufilla.