FdI pigliatutto nel Piceno: Fioravanti brinda in piazza col neo senatore Castelli

ASCOLI - Nel Collegio uninominale 1 (provincia di Ascoli Piceno e Fermo) alla Camera confermato il pronostico su Francesco Battistoni (FI). Nel capoluogo Ascoli la percentuale scende (relativamente) al 46,86% mentre il centrosinistra (con la sindaca del Comune di Monterubbiano Meri Marziali) raggranella il 23.08%, il M5s (Giorgio Fede) sale al 16,56% e il terzo polo al 7,13%. San Benedetto del Tronto dati simili: centrodestra al 43%, centrosinistra al 23,64%, M5s 17.70% e terzo polo a 8,16%. Ad Acquasanta Terme il centrodestra ha ottenuto il 60%.

Per quanto riguarda i partiti il primo del collegio è Fratelli d'Italia con 60.108 voti (il 31,54%), seguito dal Pd con 34.126 voti (17,91%) e Movimento 5 stelle con 28.738 (15.08%)

FdI primo partito in provincia di Ancona e quasi nel Comune. Mancinelli: «Adesso il Pd cambi davvero»

Fioravanti e Castelli, brindisi in piazza

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e l'assessore regionale al Bilancio Guido Castelli, capolista al Senato per Fdi, hanno festeggiato la scorsa notte brindando per le strade della città, insieme ad una gruppo di attivisti, quando si sono consolidate le proiezioni. La piccola celebrazione è stata immortalata sui social: «a livello nazionale stiamo andando bene, come pensavamo - ha detto Castelli -, Fdi è il primo partito d'Italia, ora vediamo come va a livello locale, ad Ascoli siamo abbondantemente oltre il 30%...». «E Guido senatore» grida una esponente del partito. L'auspicio si è avverato: FdI è rimasta sopra il 30% sia nel Comune di Ascoli (31,99%) e l'ha sfiorata a San benedetto (28,84%)