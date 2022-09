Catastrofe Pd, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: «Ripartiamo dai sindaci». Alessia Morani: «Complimenti Meloni». Mastrovincenzo: «Impossibile fare di più»

PESARO - Sconfitta netta, nettissima: il Pd passa all'opposizione anche a livello nazionale. E ora, come direbbe qualcuno, o si cambia o si muore. La pensa fondamentalmente così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, che con un post ha evidenziato alcuni aspetti fondamentali del voto: «Nelle prossime ore proverò a fare un’analisi del voto approfondita, ma due cose le posso già dire: il problema non era il campo o l’alleanza larga, ma non essere riusciti a farla. Non si può che ripartire dai sindaci progressisti e riformisti, dalla sinistra di prossimità. I Comuni sono l’unico livello istituzionale dove governiamo, con il 70% dei sindaci di centrosinistra».

«Ora, un'opposizione dura»

Il sindaco di Pesaro continua: «Una sconfitta dolorosa e pesante. In bocca al lupo a Giorgia Meloni, nell’interesse del Paese. Noi dovremo fare un’opposizione dura, ricostruire e ripensare tutto dal basso».

Morani: «Catastrofe Pd»

Il concetto era stato messo sul tavolo, quasi in tempo reale, da Alessia Morani: «Complimenti a Giorgia Meloni prima donna italiana che vince le elezioni politiche. Meloni è leader della coalizione vincente e si avvia a formare il primo governo italiano a guida femminile. Sulla catastrofe del Pd e del centro sinistra ne parleremo diffusamente».

Antonio Mastrovincenzo: «Ce l'ho messa tutta, impossibile fare di più»

«Purtroppo il risultato molto negativo del centrosinistra e del PD a livello nazionale ha coinvolto anche il collegio di Ancona - ha spiegato il candidato per il centrosinistra nel collegio di Ancona, il consigliere regionale dem Antonio Mastrovincenzo - e quindi la destra ha vinto anche qui. Ho affrontato la campagna elettorale con impegno e determinazione. Ce l'ho messa tutta ma con questi numeri e con questa legge elettorale è stato impossibile fare di più. Voglio ringraziare di cuore chi ha collaborato costantemente con passione in questo periodo così intenso e coloro che mi hanno sostenuto attivamente, votando me e la coalizione di centrosinistra. Il mio impegno continua in Consiglio Regionale».