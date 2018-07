Nascondeva la droga sotto la panca da palestra I vicini danno l'allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - A finire nella rete dei poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile Ascoli è stato un cinquantacinquenne che nascondeva l’eroina nella sua abitazione ancora nel popoloso quartiere di Monticelli. Le indagini sono partite a seguito di alcune segnalazioni effettuate dai residenti della zona stufi di vedere degli strani movimenti nei pressi delle proprie abitazioni. A seguito di servizi mirati, venerdì mattina gli agenti sono entrati in azione e hanno arrestato M.A dopo che li poliziotti durante la perquisizione del suo appartamento di Largo delle Ginestre hanno rinvenuto sessanta grammi di eroina che il cinquantacinquenne ascolano teneva nascosta sotto la panca da palestra. Nella abitazione, inoltre, sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il cinquantacinquenne, risultato avere numerosi precedenti specifici, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed ora si trova ristretto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’autorità giudiziaria.