L’ascolano Guido De Vincentiis, in sella ad una Bmw Gs 1200 Adv sta partecipando ad un raid motoristico in Sud America, della durata di 40 giorni, dal Perù alla Terra del Fuoco, l’estrema punta meridionale del continente. Un percorso di circa 10.800 chilometri, di cui 1.000 di sterrato. «Siamo un gruppo di 5 moto ed io sono l’unico ascolano. I miei compagni di viaggio sono tutti siracusani. Ci siamo conosciuti attraverso un amico in comune. Le motociclette sono partite via container da Napoli, noi invece ci siamo imbarcati il 28 gennaio. Il viaggio in moto è iniziato da Lima. Abbiamo attraversato il Perù, la Bolivia poi verso sud, attraversando spesso il confine tra Argentina e Cile per potere fare alcuni dei passi carrabili più alti al mondo, arroccati sulla catena montuosa delle Ande e sicuramente tra i più belli. Il viaggio finirà una volta arrivati nella Terra del fuoco, Ushuaia, denominato anche la fine del mondo. Il rientro in Italia è previsto per il 6 marzo. Abbiamo visto tanti luoghi bellissimi. In ogni Paese ci sono cose meravigliose. La Patagonia è spettacolare; il ghiaccio Perito Moreno è maestoso. Qui la natura in generale è magnifica». Guido è un appassionato di moto e non è nuovo a questi lunghi viaggi sulle due ruote. «Il viaggio in Sud America - rivela - era uno dei miei sogni del cassetto. Vado in moto da circa 20 anni. Ho cominciato con brevi viaggi, come ad esempio la Sardegna, poi la voglia di conoscere e scoprire nuovi luoghi ti porta sempre più lontano. Oramai ho girato quasi completamente l’Europa, compresa parte della Russia. Ho messo le ruote in Turchia, in Marocco e Tunisia. Dopo il Sud America farò altri viaggi, però con mia moglie; anche lei è una motociclista».