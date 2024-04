ASCOLI Uno sforzo imponente, quello di convogliare in un unico scenario, quello del teatro Ventidio Basso, alcuni dei protagonisti del piccolo e grande schermo degli ultimi decenni. Si è trattato di un doppio appuntamento voluto dall’associazione “CulturalMente Insieme”con il sostegno dell’Arengo, della Fondazione Marche e della Fondazione Ascoli Cultura” con il contributo dei numerose imprese locali.

APPROFONDIMENTI IL DOSSIER Infortuni sul lavoro in crescita, nel Piceno i numeri più alti delle Marche PARCHEGGI Ascoli, sosta rapida a corso Trieste: stalli blu gratis per 30 minuti. L’obiettivo è fermare gli automobilisti indisciplinati

Dopo l’enorme partecipazione registrata la scorsa estate, con un focus avvenuto in piazza del Popolo con alcuni attori della serie tv più amata del momento,“Mare Fuori”, ieri pomeriggio sotto i riflettori del Massimo cittadino sono stati invitati altri popolari attori della serie in onda su Netflix, incentrato sulle vicende dei detenuti e del personale di un immaginario istituto penale per minorenni di Napoli.

I fan

L’attesa intorno ai protagonisti di “Mare Fuori” era evidente da ore da parte di numerosi fan. Sotto i riflettori, intervistati dal giornalista e critico Steve Della Casa, con interventi da parte della presidente di “Culturalmente Insieme”, la notaia Francesca Filauri, i tre protagonisti hanno parlato a ruota libera di questa grande occasione che li vede coinvolti. Vincenzo Ferrera, Giuseppe Pirozzi e Francesco Panarella, nella fiction rispettivamente nel ruolo di Beppe, Micciarella e Cucciolo, hanno annunciato che saranno protagonisti anche delle stagioni successive di questo lavoro che è diventato ormai di culto tra i giovani e non solo.

«La città è bellissima ma solo Vincenzo aveva avuto già la fortuna di conoscerla prima di ora» è stato sottolineato dai due giovani attori napoletani durante la permanenza ascolana, caratterizzata al loro arrivo da tante prelibatezze locali, a partire dalle classiche olive ascolane. «Io ho recitato più di una volta proprio in questo teatro, lo ricordo bene» ha affermato Ferrera, con un lungo passato in palcoscenico.

Lo spettacolo

«Il teatro l’ho sempre alternato alla televisione e se diventi popolare grazie al piccolo schermo poi le persone vengono più volentieri a vederti recitare» ha aggiunto l’attore palermitano reduce da un altro successo televisivo, “Per Elisa” incentrato sul caso Claps. In serata, invece il palcoscenmico del teatro Ventidio Basso ha ospitato invece Maria Grazia Cucinotta, Massimo Boldi, Lina Sastri e la star della serie tv “Gomorra”, Salvatore Esposito, protagonisti della seconda parte dell’evento “Primavera d’Attore”, che ha riempito nuovamente il teatro di spettatori e di entusiasmo.