ASCOLI - Grazie all’accordo tra Consorzio dei Monti Gemelli, Amministrazione comunale di Ascoli Piceno e l’azienda di trasporti Start, è nata una nuova linea di trasporto urbano che collega Ascoli Piceno a San Giacomo, passando per Colle San Marco. In appena quindici minuti si arriverà a 1.100 metri sul livello del mare tra Valle Castellana e Civitella del Tronto.

APPROFONDIMENTI IL CALDO L’aria condizionata, poi la cappa d’afa: raffica di malori. In ospedale anche una 18enne soccorsa alla stazione



Le corse



Andando nel dettaglio, per quanto riguarda la linea 11 ci saranno quattro corse in partenza in direzione di San Marco con partenza da viale De Gasperi alle 6,59- 8,05- 8,30- 11,10 e 13,10 mentre nel pomeriggio gli orari sono: 13,45, 14,40, 16,15, 18,15 e 19,15. In direzione inversa, da Colle San Giacomo-San Marco le corse partiranno alle 07,25, 8,30, 9,10, 11,35, 14,10, 15,05, 16,50,18,40 e 19:40. « Un ringraziamento particolare va al presidente dell’azienda di trasporti Start Enrico Diomedi, al sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e a tutto il consiglio di amministrazione del Consorzio Monti Gemelli». evidenzia il presidente del Consorzio turistico dei Mont Gemelli, Enzo Lori. « Già dall’anno scorso era nata questa collaborazione tra il Cotuge, l’Amministrazione comunale e la Start per favorire e incentivare il flusso di turisti su Colle San Marco, ma anche per raggiungere Colle San Giacomo- aggiunge il presidente della Start Enrico Diomedi- Erano state fatte queste linee che proseguivano oltre San Marco raggiungendo San Giacomo. Quest’anno sono state riproposte. L’utenza sta molto apprezzando e per l’estate proseguiremo così, poi in futuro si vedrà, anche in accordo con l’Amministrazione comunale cosa fare. Anche l’anno scorso i risultati sono buoni, ma questa è una tradizione che continuerà. Noi siamo a disposizione dell’Arengo, nel caso in cui si dovessero presentare delle esigenze particolari, vedremo come esaudire queste esigenze- spiega - A seguito della prossima apertura di Corso Trieste, parleremo ancora con Palazzo Arengo per vedere in dettaglio tutto il sistema dei trasporti cittadino».



Le visite



Intanto, tra le prossime attività organizzate dal consorzio turistico dei Monti Gemelli, dal 10 al 13 agosto ci saranno quattro giorni dedicati alla scoperta della natura incontaminata dei Monti Gemelli, organizzati da Explora con la guida ambientale escursionistica Matteo Di Antonio. Si potrà scegliere tra diverse soluzioni: quattro giorni di cammino, dal 10 al 13 agosto, tre giorni di cammino, dall’11 al 13 agosto e due giorni di cammino, nelle giornate del 12 e 13 agosto. A cavallo tra le Marche e l’Abruzzo, vette che uniscono la terra all’infinito, borghi e città custodi di storie antiche ad ogni passo: il Consorzio dei Monti Gemelli tutela e racconta la bellezza di queste ed altre mille sfumature, tra Natura, architettura, arte, sport ed esperienze da vivere. Borghi dall’antica magnificenza puntellano un panorama turistico d’eccezione: Ascoli, Folignano, Campli, Civitella e Valle Castellana insieme, per dare una voce unica a questo magico territorio. Tutti noi che conosciamo ed amiamo profondamente i Monti Gemelli ed i territori che li circondano, vogliamo proporci come suoi custodi, per tutelarli e permettere a tutti gli amanti del bello di viverli, grazie a percorsi di scoperta che vanno dal trekking allo sci, dal cicloturismo al parapendio. In un unico portale, ci si può innamorare di questi luoghi e decidere come e quando respirarli a pieno.