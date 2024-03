ASCOLI Riflettori puntati sulla circonvallazione nord della città, collegamento fondamentale per la viabilità cittadina. Proprio nei giorni scorsi, con specifica ordinanza, l’Arengo ha disposto necessarie modifiche relative alla zona della rotatoria a ridosso del complesso e parcheggio ex Gil per consentire la realizzazione di un murale artistico, nell’ambito dell’iniziativa “Arte pubblica”. In tal senso, a partire da giovedì scorso è stato adottato un provvedimento che prevede disposizioni proprio per consentire l’apertura del cantiere nella zona della rotatoria al fine di realizzare l’opera artistica programmata.

Rotatoria e cantieri

Di conseguenza si è disposta sulla circonvallazione, nella zona in questione, l’interdizione della viabilità nella corsia nord della rotatoria, quindi con un restringimento della carreggiata (adeguatamente segnalato), con una riduzione progressiva del limite di velocità massimo a 20 chilometri orari rispetto ai 50 previsti prima del cantiere. Ma proprio per la giornata di oggi, considerando la coincidenza con lo svolgimento della partita di calcio in programma al Del Duca nel pomeriggio, l’ordinanza prevede che le lavorazioni vengano sospese temporaneamente (e il cantiere stradale ridotto il più possibile) dalle ore 14 alle 21 per consentire il deflusso dei veicoli anche in considerazione delle chiusure stradali già previste per lo svolgimento dell’incontro dell’Ascoli calcio

. Sempre sulla circonvallazione nord, in questa fase, è prevista la realizzazione di saggi archeologici propedeutici all’intervento per la realizzazione del nuovo svincolo di connessione ad una nuova area di espansione (appartamenti e impianti sportivi) proprio nel tratto dell’importante arteria stradale che sovrasta Campo Parignano, a ridosso dell’uscita su via Nazario Sauro. Un passaggio tecnico che consentirà lo sblocco dell’intervento, finanziato per 350mila euro che, oltre a collegare l’area di questi nuovi insediamenti costituisce un’opera che eviterà, comunque, di andare ad incidere sugli attuali carichi di traffico nel quartiere. Carichi che già dopo la realizzazione della rotatoria all’ex Gil, con specifico raccordo, si siano sicuramente alleggeriti. Un ulteriore tassello, dunque, per collegare la circonvallazione nord con un’altra zona cittadina, ancora in fase embrionale.

Le frane

Il tutto sempre in attesa dell’intervento che, invece, l’Anas deve realizzare per mettere in sicurezza il versante sovrastante la stessa circonvallazione dopo alcuni eventi franosi nel corso degli anni. Un intervento che già a partire dal 2015 e con un successivo aggravamento a causa del terremoto, si sono ripetuti diversi episodi di scivolamento in strada di grosse pietre che hanno messo a rischio anche gli automobilisti in transito nella zona. In tal senso, l’Anas aveva ipotizzato di avviare i lavori di messa in sicurezza entro il 2021, ma poi con la complicità dell’emergenza Covid, l’atteso cantiere non si è ancora sbloccato.