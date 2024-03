ASCOLI La città ricorda le vittime del Covid: a Palazzo dei Capitani si alzerà il sipario per un incontro aperto a tutti organizzato dall'Ast di Ascoli. Appuntamento lunedì dalle ore 14.30 alle 18 presso la Sala della Ragione. L'evento si terrà in contemporanea anche presso l'Auditorium Tebaldini a San Benedetto.

Ripartire dal dolore

Come ogni anno il 18 marzo, l'Ast si unisce al dolore e alla riflessione collettiva: saranno ore di condivisione e testimonianza. «Invitiamo tutti i cittadini, gli operatori sanitari, gli ordini professionali e i rappresentanti delle istituzioni a partecipare a questo momento di riflessione e solidarietà – afferma la direttrice generale dell'Ast ascolana, Nicoletta Natalini -. Insieme, onoreremo la memoria di coloro che hanno perso la vita a causa del Covid e rinnoveremo il nostro impegno per un futuro più resiliente e consapevole». Sarà un’occasione soprattutto per onorare il loro impegno e sacrificio: l'Italia è stata la prima in Occidente a essere colpita da un virus sconosciuto, pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane.

L’emergenza sanitaria

L’emergenza sanitaria è stata decretata il 10 marzo 2020, con il blocco totale di persone e attività per limitare i contagi. È terminata ufficialmente il 21 maggio 2023. Il ricordo di chi non c'è più rappresenta oggi uno sprone costante a migliorarsi. Gli operatori sanitari, veri eroi in questa battaglia contro il virus, avranno l’opportunità di raccontare le loro esperienze, le sfide affrontate e le emozioni vissute durante l’emergenza sanitaria. Il programma prevede il ringraziamento agli operatori sanitari presenti, la consegna della targa commemorativa predisposta dall’Ordine dei Medici, mentre alle 15.15 sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid. A San Benedetto, verrà ricordata la perdita del dottor Luciano Giorgi.

Le testimonianze-

Nella seconda parte dell'appuntamento spazio ai racconti e alle testimonianze: ci sarà una tavola rotonda in cui gli operatori sanitari condivideranno le loro esperienze, storie di resilienza e solidarietà. A distanza di quattro anni, rimangono tragici i dati registrati all'epoca. Tra il 20 febbraio e il 31 marzo 2020, durante la fase acuta dell’epidemia, nelle Marche erano morte in tutto 2.465 persone, con un incremento del 53,3% rispetto alla media dello stesso periodo relativa agli anni 2015-‘19, che era stata di 1.736 decessi. In un solo mese i decessi ufficialmente attribuiti al Covid nella nostra regione furono 477, con un record di 35 vittime nell’ultimo giorno del mese.