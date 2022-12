Scompare inseguendo un cinghiale: cane salvato in un cunicolo dopo due giorni

ASCOLI - Il cane si infila in un cunicolo inseguendo un cinghiale e scompare per due giorni: trovato e salvato dai vigili del fuoco dopo due giorni.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10 di questa mattina per recuperare un cane bloccato all’interno di un cunicolo nel terreno. Il cane risultava disperso da mercoledì dopo una battuta di caccia al cinghiale nei pressi della frazione di Vallevenere nel Comune di Ascoli. La squadra dei Vigili del Fuoco che è intervenuta, accertata la presenza del cane nel cunicolo, ha lavorato con l’ausilio di attrezzi manuali per circa tre ore in modo da creare un varco nel terreno. Raggiunto l’animale, a circa due metri di profondità, i vigili del fuoco hanno provveduto con estrema attenzione al recupero dell’animale consegnando al proprietario per le cure del caso.