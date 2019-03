Col furgone nella zona rossa: â€‹due giovani rom fermati e denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARQUATA - Si aggiravano con fare sospetto tra le poche case rimaste ancora in piedi e di quello che è rimasto dalle demolizioni. Due giovani di etnia rom sono stati denunciati per violazione della zona rossa del terremoto e, qualora qualche proprietario dovesse denunciare il furto di qualche oggetto che si trovava in quell’area, per i due potrebbe scattare anche la denuncia per furto aggravato. Intorno a mezzogiorno di martedì, una persona del posto che stava svolgendo dei lavori nelle vicinanze, ha notato la presenza sospetta di un furgone e di due giovani aggirarsi nell’area che nei mesi scorsi è stato interessata dalle demolizioni post sisma. A quel punto, il proprietario di uno degli immobili ha deciso di agire e ha posizionato il proprio trattore con il rimorchio carico di legna in maniera tale da sbarrare la strada al camioncino e poi ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.Sul posto in pochi minuti sono arrivati gli agenti della polizia municipale insieme con i carabinieri che hanno provveduto a identificare i due e a denunciarli per violazione della zona rossa. Se qualche proprietario dovesse denunciare la scomparsa di qualche bene, i giovani potrebbero essere denunciati anche per furto aggravato.