ARQUATA - «Ad un inizio settimana faremo le nostre valutazioni. Secondo noi è tutto a norma. Abbiamo pensato all’installazione dell’autovelox perché in quel tratto della strada Salaria si corre troppo. Non si può andare a così alta velocità in un centro abitato. Poco tempo fa si è verificato un incidente stradale piuttosto grave. E un uomo ha rischiato di morire. Il nostro compito è salvaguardare le vite». Il primo cittadino di Arquata, Michele Franchi, si fa sentire così sulla questione autovelox a Trisungo.



L’installazione



Nei giorni scorsi il comitato spontaneo formato da alcuni automobilisti ascolani contro il mantenimento di autovelox in alcune strade del Piceno aveva segnalato la necessità di verifica dell’installazione del rilevatore lungo la Salaria, nel comune di Arquata. «Si chiede agli organi di Polizia stradale e all’Anas la verifica del corretto posizionamento del rilevatore in oggetto, in quanto sulla Salaria in direzione Roma sono presenti degli accessi (farmacia comunale), tra la segnaletica verticale di preavviso del controllo elettronico della velocità e la postazione temporanea sulla strada al km 150+650 circa, mentre sulla Salaria direzione Ascoli è presente una intersezione stradale, più precisamente il bivio per Arquata del Tronto – si leggeva nella missiva del comitato, indirizzata agli organi competenti -. Si ricorda che la distanza minima, tra la segnaletica verticale di preavviso e la postazione di rilevamento mobile della velocità, deve essere pari ad ottanta metri come previsto dall’art. 79 comma 3 del regolamento di attuazione del Codice della strada».



Le multe



Secondo il comitato possono ritenersi contestabili le multe elevate in data 2 febbraio dal Comune di Arquata agli utenti della strada che si immettono sulla Salaria in direzione Ascoli dal bivio di Arquata e dalla strada in direzione Roma, in quanto sono presenti degli accessi ubicati tra il segnale di preavviso e la postazione temporanea per il rilevamento.