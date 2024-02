ASCOLI - Non si terrà più questa mattina l’incontro in programma alla Cartiera papale di una novantina di studenti del liceo classico Trebbiani con lo storico Eric Gobetti sulle foibe. Nel pomeriggio di ieri invece c’è stata la conferenza da Rinascita. I due appuntamenti erano stati organizzati dall’istituto superiore della liberazione delle Marche. La decisione di annullare l’incontro è stata presa dal preside, Arturo Verna, a seguito delle polemiche politiche che sono scaturite. L’onorevole Giorgia Latini, infatti, è stata la prima a scagliarsi contro l’incontro ritenendo lo storico Eric Gobetti un negazionista delle foibe. «Non si può fare indottrinamento politico in classe» ha tuonato la deputata leghista.

La ricerca della verità

A sostenere la tesi anche l’assessore regionale del Carroccio, Andrea Antonini: «In base a una evidenza storica e sulla forza di testimonianze raccolte nel tempo, appare sempre più urgente e irrinunciabile sostenere la cultura della verità e della testimonianza con l'obiettivo di proseguire la libera ricerca del vero depurata da qualsivoglia forzatura ideologica o di parte» afferma Antonini. «Si tratta per questo di un impegno di grande rilevanza e di enorme sensibilità che tutti noi, in primis le istituzioni, siamo chiamati a portare avanti, con coraggio e grande spirito di libertà, soprattutto a favore delle nuove generazioni che sono invitate a proseguire, fin da ora, questa meritoria e concreta opera di difesa della memoria storica che è parte integrante dello straordinario patrimonio culturale, civile e ideale del nostro Paese». La pensa diversamente invece il comitato della lista civica Ascolto & Partecipazione.

Preside nel mirino

«L’onorevole Giorgia Latini dall’alto del suo titolo accademico di vicepresidente della commissione cultura della Camera, ottenuto probabilmente grazie ai suoi master in storia contemporanea, ha accusato di revisionismo Eric Gobetti, storico, studioso del fascismo, della seconda guerra mondiale, della Resistenza e della storia della Jugoslavia nel Novecento, reo di avere evidentemente un punto di vista diverso da lei sul tema delle foibe. Pertanto ha lanciato una fatwa sullo storico e sull’incontro programmato per con alcune classi del Liceo Stabili Trebbiani, che tra l’altro hanno già letto il suo libro. Così il dirigente, non sappiamo se semplicemente ossequioso o anche lui convinto del pericolo a cui erano esposte le giovani menti degli studenti, ha annullato il progetto». Ascolto & Partecipazione punta l’indice sul preside Verna: «In questo paese non crediamo più nello spirito critico dei nostri giovani e nella capacità dei docenti di guidarli verso la verità storica. E che non ci creda un dirigente è cosa davvero singolare, o drammatica a rifletterci bene. In più appare chiaro come ormai siano morte la libertà di ricerca, di pensiero e di opinione, in barba alla Costituzione, che del resto la destra non fa mistero di voler distruggere, e allo spirito democratico che ci dovrebbe sempre guidare. Ormai siamo arrivati al pensiero unico».