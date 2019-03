Trovato in possesso di hashish e cocaina Giovane arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUASANTA - I carabinieri di Acquasanta, insospettiti dal suo comportamento, hanno controllato un trentenne del posto, incensurato, trovandolo in possesso, al seguito di una perquisizione personale, di alcuni grammi di cocaina. I militari a quel punto hanno deciso di perquisire l’abitazione dove hanno trovato alcuni grammi di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi, tutto sottoposto a sequestro. Dopo essere stato accompagnato in caserma il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione della magistratura.