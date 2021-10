Appartamento in fiamme, un vigile del fuoco fuori dall'orario di servizio mette al sicuro la proprietaria della casa

ACQUASANTA - Momenti di grande apprensione quelli vissuti questa mattona con i vigili del fuoco che sono intervenuti nel comune di Aquasanta Terme, in località Pozza, per l'incendio di un appartamento. La squadra del presidio di Arquata del Tronto, in collaborazione con i colleghi del Comando di Ascoli Piceno, ha provveduto a spegnere le fiamme che avevano avvolto parte dell’appartamento. Un vigile del fuoco residente nella zona fuori dall’orario di servizio nel frattempo aveva portato in un luogo sicuro la proprietaria dell’immobile e spento la bombola di gpl che era interessata dell'incendio. Successivamente i vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

