XMasters, conto alla rovescia: domani â€‹il via ad una edizione con tanti big

SENIGALLIA - E' uno degli appuntamenti clou dell'estate senigalliese. La spiaggia di velluto si prepara a ospitare l'ottava edizione degli XMasters, la manifestazione dedicata agli action sports che si terrà dal 13 al 21 luglio. Edizione ricca di oltre 30 discipline sportive di cui sarà possibile vedere i massimi campioni nazionali ed effettuare alcune prove gratuite nel villaggio da ben 40mila mq sul litorale di ponente. Oltre 50mila le persone previste e per l'occasione arriveranno a Senigallia l'atleta oro olimpico Jury Chechi, la campionessa del mondo di snowboard cross Michela Moioli, la sei volte campionessa del mondo di windsurf GiorgiaSpeciale e quella di kiteboard Sofia Tomasoni.E ancora: Vittorio Galli, atleta della Nazionale Italiana di BMX Freestyle; Carlo Pedersoli Jr., nipote di Bud Spencer e massimo rappresentante italiano di arti marziali miste; il campione di kitesurf strapless Airton Cozzolino; la campionessa italiana di beach volley Marta Menegatti e la showgirl Maddalena Corvaglia.Il via alle 5.37 di sabato 13 luglio, al sorgere del sole. Non solo running: spazio tra le discipline sportive anche altriathlon, sup (Stand Up Paddle), al motocross freestyle, surf, skateboard, bmx, beach rugby (con il trofeo riservato ad atleti sordi), windsurf, kitesurf, vela, test off road, parkour, parapendio e bouldering, l'arrampicata con cui tutti potrannocimentarsi (3mila persone lo scorso anno) oltre a provare il flyboard, l'attrezzatura che consente di «volare» sull'acqua. La sera concerti e party in spiaggia.