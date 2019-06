Violenza in casa dopo la notte choc: sequestrate lenzuola e indumenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - E’ tra le lenzuola e gli indumenti intimi sequestrati nella casa dell’orrore che potrebbero emergere prove schiaccianti contro il 50enne romeno arrestato sabato sera in via Collodi dalle Volanti. Perché se l’accusa di sequestro di persona è inconfutabile - i poliziotti stavano per sfondare la porta dell’appartamento, chiusa a chiave dall’interno - quella di violenza sessuale andrà dimostrata.