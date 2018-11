Violento scontro all’incrocio In tre portati all’ospedale Auto contro palo della luce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Una carambola a Marina di Montemarciano ha coinvolto tre auto ieri verso le 9 in via Honorati all’intersezione con via dei Tigli. Una 71enne di Montemarciano alla guida di una Fiat Panda ha tamponato una Mercedes Classe A guidata da un 52enne di Marzocca. La Mercedes stava svoltando in via dei Tigli e, dopo l’impatto, è finita dalla parte opposta della strada, scontrandosi con un’altra Panda con una 36enne del posto al volante. Quest’ultima si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. I tre sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Senigallia. Sul posto i vigili urbani.